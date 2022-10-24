تقویت بُعد علمی و دانش بنیانی بسیج یک ضرورت مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نمایشگاه اسوه بسیج عنوان کرد: بسیج یک سرمایه بزرگ و یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) و ثمره خون شهدا است و بسیج همواره در راه اعتلای اسلام و انقلاب قدم‌های بلندی برداشته است.

امام جمعه اراک با بیان اینکه بسیج در همه عرصه‌ها توانمند و کارآمد است، افزود: بسیج بزرگترین پشتوانه انقلاب اسلامی است و در قدم دوم انقلاب فصل جدیدی از اقتدار آفرینی بسیج شروع خواهد شد.

او ادامه داد: فرهنگ بسیجی در کشور توأم با ولایتمداری، ایثار، جهاد و ازخودگذشتگی است و ملتی که فرهنگ بسیجی در آن حاکم باشد زیر بار توطئه‌های دشمنان و زورگویی‌های قدرت‌های پوشالی نخواهد رفت.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: بسیج برای کشور همواره تولید کننده قدرت و امنیت بوده و به برکت انقلاب اسلامی و نگاه بلند حضرت امام خمینی (ره) و هدایت‌های مقام معظم رهبری امروز بسیج نمایشگاهی از دستاوردهای اقتدار آفرین برای ملت ایران و ملت‌های مسلمان است.

امام جمعه اراک با تأکید بر اینکه دستاوردهای بسیج همواره امیدآفرین و امید بخش است، گفت: بسیج در هر عرصه‌ای که ورود پیدا کرده تهدیدات را از ملت و جامعه دور کرده و امروز ملت ایران به بسیج و بسیجی بودن افتخار می‌کنند.

او افزود: مواجه بسیج با صحنه‌ها و حوادث مختلف برکات و ثمرات زیادی برای کشور و انقلاب به همراه داشته و امروز بسیج دنیای از تجربیات ارزشمند است که باید از آن‌ها در گام دوم به خوبی بهره مندی کرد.

آیت الله دری نجف آبادی ادامه داد: خوشبختانه در استان مرکزی بسیج و سپاه روح الله و مجاهدت‌های بسیجیان و پاسداران عزیز همواره در صحنه حضور دارد و نمایشگاه اسوه که به همت بسیج مساجد و محلات سپاه روح الله راه اندازی شده قسمتی از دستاوردهای امید بخش بسیج را به نمایش گذاشته که قابل تقدیر است و امروز همه دستگاه‌ها باید از بسیج الگوگیری کنند.

وی اضافه کرد: تقویت بعد علمی و دانش بنیانی بسیج یک ضرورت مهم است و همانگونه که بسیج در همه عرصه‌ها پیش قدم بوده امروز باید در عرصه جهاد علمی و دانش بنیان قدم‌های بلندی بردارد.