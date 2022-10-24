شبکه ارزی بانک ملی در شبکه بانکی منحصر به فرد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر فرزین در ادامه این همایش اجرای درست و مطلوب بانکداری تجاری، شرکتی و خُرد را با استفاده از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در سطح بانک ملی ایران الزامی دانست و افزود: باید با روش‌ها و شیوه‌های مختلف در بانکداری نوین به جذب منابع کمک کنیم.

وی از راه اندازی شعبه اسکان به عنوان اولین شعبه بانکداری شرکتی در تهران نام برد و تصریح کرد: زین پس بانک ملی ایران ده‌ها محصول با رویه‌های مختلف برای مشتریان خاص خود طراحی و عرضه خواهد کرد.

فرزین در ادامه به قابلیت‌ها و ویژگی‌های سامانه بله اشاره کرد و افزود: تا پایان سال سازوکار پرداخت تسهیلات خُرد را در سامانه بله و به صورت غیر حضوری به مشتریان ارائه خواهیم کرد.

وی با تشریح ظرفیت‌های استان و وجود منابع معدنی غنی و واحدهای متعدد تولیدی و صنعتی بزرگ در استان کرمان گفت: سه شعبه تخصصی یکی برای امور بانکداری شرکتی، شعبه دیگر در جهت امور معدنی و همچنین شعبه‌ای در جهت شرکت‌های دانش بنیان در استان کرمان اختصاص خواهیم داد تا با توجه به ظرفیت‌های استان با پیاده سازی برنامه‌های بانکداری جامع و شرکتی به بهبود کسب و کارها، تولید و اشتغال در استان بویژه این مجموعه کمک کنیم.

فرزین در ادامه به شبکه ارزی قوی بانک ملی ایران در داخل و به ویژه در خارج از کشور اشاره کرد و افزود: این بانک با توجه به این که در بین بانک‌های کشور از شبکه ارزی متمایز و منحصر بفردی برخوردار است با شبکه ای حرفه‌ای و توانمند می‌تواند بخشی از نیازهای ارزی صنایع صادرات محورکشور را تأمین کند.

وی با تاکید بر لزوم افزایش سهم این بانک در نظام بانکی، سهم عمده پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را بر دوش بانک ملی ایران دانست و یادآور شد: افزایش سهم بانک در تمامی شاخصه‌های نظام بانکی با اهمیت است.

وی بر لزوم برنامه ریزی در راستای خدمت‌رسانی شایسته و مطلوب به مشتریان تاکید کرد و از همکاران خواست تا براساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان بویژه در حوزه گردشگری در تدوین و تولید محصولات و خدمات جدید تخصصی براساس نیاز مشتریان در کشور پیشرو و پشگام باشند.

فرزین جذب نیروی انسانی، افزایش و تقویت دستگاه‌های کارتخوان، توسعه خدمات غیر حضوری، استقرار کامل بانکداری جامع و شرکتی، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه گروه مالی، تراز نقدینگی و انضباط مالی را از جمله برنامه‌های این بانک در سال جاری خواند.

محمد نجف زاده معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران در ادامه این همایش از تمامی مدیران ارشد بانک بویژه دکتر فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران که زمینه توسعه بانک را بیش از پیش با درایت و تدابیر خاص فراهم کرده است قدردانی کرد.

وی در این همایش نیز از دست اندرکاران برگزاری آئین ساخت و احداث شهرک زنجیره فتوولتائیک انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نیز تشکر کرد.

معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران در بخش دیگری از سخنانش نیز با بیان این که بانک باید براساس منطق بانکداری مدیریت شود، گفت: طی یک سال اخیر با حضور دکتر فرزین ریل گذاری جدیدی در بانک رقم خورد.

محمد شیریجیان عضو هیأت عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران در این همایش با ارزیابی عملکرد اراده امور شعب استان کرمان گفت: این استان سرشار از منابع و ظرفیت‌های بالقوه است و بانک در سال جاری فرآیند تقویت و توسعه محصولات و خدمات خود را با هدف خلق زنجیره ارزش به مشتریان در این استان با قوت ادامه خواهد داد.

وی گفت: استان کرمان با وجود شرکت‌های معدنی باید در سال جاری منابع بیشتری را جذب کند.

علی رضا ماهیار عضو هیأت عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران در ادامه این مراسم از راه اندازی صدور گواهی دیجیتال میانی دولتی بانک ملی ایران خبر داد و افزود: این محصول برای نخستین بار در شبکه بانکی ارائه شده است که موجب سهولت در ارائه خدمات بانکی و صدور گواهی دیجیتال در تمام کشور خواهد شد.

وی در این همایش از ساماندهی سامانه‌های بانک و راه اندازی دیجیتال بانک ملی ایران خبر داد وگفت: سامانه‌های بانک بزودی متمرکز و یکپارچه خواهد شد و کارکنان فقط با دو سامانه کار خواهند کرد.

عبداله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان کرمان نیز در این همایش گزارشی از عملکرد و اقدامات مهم و مؤثر بانک ملی ایران در این استان ارائه کرد.

پرسش و پاسخ مدیران عالی بانک با همکاران اداره امور شعب استان کرمان در قالب پنل ارزیابی عملکرد و بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات کارکنان در خصوص مسائل جاری از دیگر بخش‌های این همایش بود.