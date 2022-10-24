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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

سالانه ۲۴ هزار تن بادام در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود

سالانه ۲۴ هزار تن بادام در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود

شهرکرد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: سالانه ۲۴ هزار تن بادام در این استان تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر صبح دوشنبه در آئین بهره‌برداری از ایستگاه تحقیقاتی بادام سامان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سالانه ۱۹۰ هزار تن محصولات باغی در استان تولید می‌شود که ۱۲.۶ درصد آن برابر ۲۴ هزار تن به بادام اختصاص دارد.

وی با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از ۱۰ هزار نفر در عرصه تولید و عرضه بادام چهارمحال و بختیاری افزود: به‌همین منظور ساخت ناحیه تخصصی بادام سامان با هدف بسترسازی برای استقرار واحدهای بسته‌بندی و فرآوری محصولات باغی در زمینی به وسعت ۳۰ هکتار در حال انجام است.

برزگر تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری هم‌اکنون بیش از ۱۸ هزار هکتار بادامستان با ارقام مامایی، سفید، شاهرودی، سنگی و ربیع دارد که افزون‌بر ۹ هزار هکتار آن در شهرستان سامان است.

وی اظهار داشت: ایستگاه تحقیقاتی بادام سامان در زمینی به وسعت ۲۰ هکتار ارقام سازگار بادام را به‌صورت نهال پایه رویشی تولید و با بررسی آفات و بیماری‌های بادام نسبت به رفع این آفت‌ها اقدام می‌کند.

برزگر به تولید پایه رویشی بادام ارقام مامایی، شاهرودی، ربیع و سفید در ایستگاه تحقیقاتی بادام سامان اشاره و تأکید کرد: در این ایستگاه محصولات بادام، هلو، گردو و انگور با گرایش‌های تحقیقاتی باغبانی، آب و خاک و گیاه‌پزشکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5615824

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