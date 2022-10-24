به گزارش خبرنگار مهر، آئین معرفی طرح تحولی مدرسه تلویزیونی ایران امروز دوشنبه دوم آبان ماه با حضور پیمان جبلی رئیس صداوسیما، محسن برمهانی معاون سیما، سلیم غفوری قائم مقام معاون سیما، علی بخشی‌زاده معاون صدا و جمعی از معلمان و همسران شهدا و دانش آموزان برگزار شد.

پیمان جبلی در این مراسم در سخنانی تصریح کرد: اگر من به درس عربی علاقمند شدم به دلیل معلم هنرمندی بود که به ما نقشی در تئاتر داد. مدرسه تلویزیونی ایران از همه ظرفیت‌های علمی و فناورانه و کسب تجربه از بهترین و باسابقه‌ترین معلم‌ها استفاده می‌کند. آقای عبدالعالی که این طرح را ارائه کرد، گفت من برای این طرح سه شبکه و حدود دویست یا سیصد میلیارد پول نیاز دارم. او سقف آرزوهایش خیلی بالاست.

وی افزود: تا مجلس و دولت مجدانه و با همین عزم و اراده پای کار نیایند نمی‌گویم این کار انجام نمی‌شود اما طول می‌کشد. ما می‌خواهیم رسانه ملی را به جایگاه واقعی خود برگردانیم. همه کمک کنیم رسانه ملی به معنای واقعی مرجع باشد. کلاس درس و دانشگاه باشد صحنه گفتگو و تریبون حل مسائل باشد.

برمهانی معاون سیما هم در این مراسم تصریح کرد: بیست و یکمین سالگرد تأسیس شبکه آموزش را هم داریم و آئین طرح تحولی مدرسه ایران را هم گرامی می‌داریم.

وی اضافه کرد: این طرح تحولی از ابتدای مهر شروع شده است. مدرسه تلویزیونی صرفاً یک مدرسه مجازی شبیه‌سازی شده نیست و با آنچه رسانه‌ها از آن به‌عنوان کلاس درس می‌گویند متفاوت است. در تلویزیون بعد سرگرمی و آموزش همراه هستند و به همین دلیل روی عنصر بازی در این مدرسه تلویزیونی تاکید می‌شود. ما با سرگرمی مخاطب را افزایش می‌دهیم و وقتی مخاطب افزایش یابد حجم بیشتری از دانش آموز عملاً مخاطب خواهند بود که به ۱۶ میلیون خواهند رسید.

برمهانی یادآور شد: دو توقع از عزیزانی که این طرح تحولی را ایجاد کردند، دارم اول اینکه با هم افزایی با بستر تلوبیون و معاونت مجازی این حرکت را به سمت تعاملی شدن ببرند. دوم متوسطه دوم را زودتر اضافه کنند که ۱۲ پایه را با هم در این مدرسه داشته باشیم.

در ادامه علی عبدالعالی مدیر شبکه آموزش عنوان کرد: ما در مدرسه تلویزیونی ایران روی بازی متمرکز هستیم.

وی اضافه کرد: سازمان در دوره جدید یکی از دغدغه‌هایش عدالت است که یکی از مصادیق آن عدالت آموزشی است.

عبدالعالی در پایان عنوان کرد: تلفیق پیمان جبلی و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش کمک می‌کند که این محتوا به دست دانش آموزان برسد.

در پایان یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: در دنیا شبکه‌های تلویزیونی عمومی که بودجه‌های بالایی دارند هیچیک چنین کاری انجام نمی‌دهند. دوران کرونا باعث شد توانایی‌های ما بروز پیدا کند و این محدودیت ما را رشد داد. باید با روش‌های جدید در این زیست بوم و براساس نیاز بچه‌ها اقدامی را انجام می‌دادیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های صداوسیما تصریح کرد: امیدوارم این فعالیت‌ها که تا دیروز می‌گفتیم دانشگاه است و امروز باید بگوییم سازمان بزرگ تعلیم و تربیت است ادامه یابد.