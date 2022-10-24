به گزارش خبرنگار مهر امان‌الله حسین‌پور در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی که شب گذشته در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان اسفراین برگزار شد با انتقاد به موانع جذب سرمایه‌گذار در استان اظهار داشت: امروز بیش از هر زمانی نیازمند فرهنگ جدید در تفکر و نگاه مسئولان در پذیرش سرمایه‌گذار هستیم.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرفیت و نوع نگاه مسئولان باید تقویت همدلی و جلب اشتراکات در جذب سرمایه گذار باشد.

وی در ادامه افزود: اکنون بسیاری از استان‌های پیشرو کشور در حوزه جذب سرمایه‌گذار با همدلی مسئولان و نوع نگاه مثبت توانسته‌اند زمینه رشد و توسعه زیر بنایی را فراهم نمایند و این در حالی است که در خراسان شمالی، برخی نگاه‌ها، فرایند جذب سرمایه‌گذار را تعویق به انداخته است.

حسین‌پور به هموار سازی مسیرهای قانونی از سوی دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: قضاوت‌های زود هنگام باعث کاهش قدرت تصمیم‌گیری مدیران در جذب سرمایه‌گذار می‌شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی به دست‌آوردهای سفر رئیس‌جمهور به خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: در این سفر بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به خراسان شمالی اختصاص یافت که این رقم می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز زیر ساخت‌های مناسب استان را رفع کند.

حسین‌پور نبود زیر ساخت‌های مناسب خراسان شمالی در بخش‌های ریل، فرودگاه، جاده را از جمله عوامل گریز سرمایه‌گذار نام برد و گفت: ما امروز برای جذب این اعتبار نیازمند همکاری بانک‌ها هستیم و این در حالی است که امروز مباحث منابع و مصارف به عنوان عامل بازدارنده در جذب اعتبارات محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: باید تمامی بانک‌ها نسبت به بودجه تخصیصی سفر جایگاه خود را اعلام کنند که آیا توانایی همکاری در جذب این تسهیلات را دارند یا نه، تا به این ترتیب با رایزنی در سطوح بالای کشوری بتوانیم حداکثر قدرت در جهت جذب این اعتبارات را داشته باشیم.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح‌هایی که قرار است از این تسهیلات استفاده کننده باید مورد ارزیابی کارشناسی قرار بگیرند تا این طرح‌ها، بازدهی مناسبی برای پیشرفت و توسعه استان داشته باشند.