توقیف ۲ فروند قایق غیرمجاز در شهرستان قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد رامش جان گفت: وارد کردن هرنوع خسارت به ذخایر آبزیان به عنوان ثروت ملی طبق قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

رامش جان اظهار داشت: در پی شکایت و نارضایتی برخی صیادان شهرستان قشم مبنی بر صید غیر مجاز به روش پرساین غیرمجاز ماهیان تجاری توسط شناورهای متخلف، اکیپ گشت دریایی این یگان در معیت عوامل ناوگروه شناوری پایگاه دریابانی شهرستان قشم به صورت گشت مشترک و تلفیقی با ۳ فروند شناور گلف سازمانی به دریا اعزام که منجر به توقیف ۲ فروند شناور قایق ۲۰۰ اسب بخار ۳۰ فوتی غیرمجازپرساین متخلف در ۴ مایلی از ساحل رمچاه شد.

وی تصریح کرد: در این عملیات علاوه بر توقیف شناورهای متخلف تعداد دو دستگاه تور پرساین غیرمجازبه همراه ۷ نفر متهم توقیف و دستگیر وضمن تشکیل پرونده و ارسال به مرجع محترم قضائی جهت سیر مراحل قانونی به شیلات شهرستان قشم دلالت داده شد.

سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در پایان گفت: شماره تلفن ستاد یگان استان ۰۷۶۳۳۳۳۱۴۳۴ آماده دریافت هر گونه اخبار و اطلاعات در راستای صید و صیادی و خدمات رفاهی به جامعه صیادی است.