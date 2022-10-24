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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۱۲

فرمانده انتظامی بوشهر:

۲ اتوبوس حامل بار قاچاق در دشتستان توقیف شد

۲ اتوبوس حامل بار قاچاق در دشتستان توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: ۲ دستگاه اتوبوس حامل بار قاچاق در دشتستان توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد آراوند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله با قاچاق به عنوان یک اولویت بسیار مهمی در دستور کار نیروی انتظامی است و شاهد کشفیات گسترده‌ای هستیم.

وی اضافه کرد: مأموران ایستگاه شهید صلاحی در اجرای طرح توقیف خودروهای حامل کالای قاچاق، دو دستگاه اتوبوس را به ظن قاچاق توقیف کردند که پس از توقیف در بازرسی از این اتوبوس‌ها حجم بالای کالای قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: از این اتوبوس‌ها یک عدد ماینر ارز دیجیتال، هشت عدد کامپیوتر، ۷۰ عدد باتری، ۷۱ عدد اسپیکر، ۲۴ عدد قهوه ساز و یک عدد تلویزیون ۶۵ اینچ کشف و ضبط شد.

سرهنگ آراوند با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، تصریح کرد: دو نفر متهم در این زمینه دستگیر شدند که برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 5615886

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