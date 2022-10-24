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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۳۰

صدور حکم اعدام برای تروریست خطرناک در عراق

صدور حکم اعدام برای تروریست خطرناک در عراق

منابع عراقی به حکم صادره علیه عامل انفجار خودرو بمبگذاری در مسیر زائران امام هفتم در منطقه الدوره در بغداد پایتخت این کشور اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، منابع عراقی به حکم صادره علیه عامل انفجار خودرو بمبگذاری در مسیر زائران امام هفتم در منطقه الدوره در بغداد پایتخت این کشور اشاره کردند.

دادگاه جنایی الکرخ در بغداد، حکم اعدام عامل انفجار خودروی بمب گذاری شده در مسیر عبور زائران امام موسی کاظم (ع) در منطقه الدوره را صادر کرد.

شورای عالی قضایی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: این مجرم اقدام به منفجر کردن خودروی بمب گذاری شده در منطقه الدوره در سالروز شهادت امام کاظم (ع) کرده بود که طی آن شماری از شهروندان شهید و برخی مجروح شدند.

حکم این مجرم با استناد به احکام ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم عراق صادر شد.

کد مطلب 5615955

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      7 1
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      مسئولین ایران چه مکنند ؟؟؟خدا خودش از ما نگیره درمدیرتها ولیم.
    • غلامحسین IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      14 2
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      هرچه زودتر اعدام کنین تا تروریست ها بدانند درصورت تکرار چه بلایی سرشان خواهدامد
    • ناشناس IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
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      این از سگ پست تر باید صد دفعه اعدام بشه
    • هم وطن ایرانی IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
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      احسن به برادران عراقی...اول چند روزی حالش را بگیرید وبعدش با عذاب آنها را بکوشند درسی برای دیگر تروریست ها شود..
    • محمد IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      تمام تروریستهارابایدازدم تیغ‌ گزراندواختشاشگران رابه حبس ابدمحکوم کرد

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