صدور حکم اعدام برای تروریست خطرناک در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، منابع عراقی به حکم صادره علیه عامل انفجار خودرو بمبگذاری در مسیر زائران امام هفتم در منطقه الدوره در بغداد پایتخت این کشور اشاره کردند.

دادگاه جنایی الکرخ در بغداد، حکم اعدام عامل انفجار خودروی بمب گذاری شده در مسیر عبور زائران امام موسی کاظم (ع) در منطقه الدوره را صادر کرد.

شورای عالی قضایی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: این مجرم اقدام به منفجر کردن خودروی بمب گذاری شده در منطقه الدوره در سالروز شهادت امام کاظم (ع) کرده بود که طی آن شماری از شهروندان شهید و برخی مجروح شدند.

حکم این مجرم با استناد به احکام ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم عراق صادر شد.