تداوم غبارصبحگاهی و آلودگی هوا در اصفهان تا پایان هفته

آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقشه‌های هواشناسی بیانگر حاکمیت جوی به نسبت پایدار تا پایان هفته جاری در بیشتر مناطق استان است.

وی با بیان اینکه آسمان مناطق صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود، ادامه داد: در کلانشهر اصفهان و نواحی صنعتی غبار صبحگاهی را انتظار داریم که با کاهش شعاع دید و افزایش آلودگی هوا همراه است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در غرب استان از فردا سه‌شنبه افزایش ابر و وزش باد محسوس‌تر خواهد بود، اضافه کرد: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی خوروبیابانک با دمای ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۲ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.