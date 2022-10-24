  1. سلامت
  2. تغذیه
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۳

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه عنوان کرد؛

معرفی ۶۰ هزار کودک دچار سوءتغذیه به کمیته امداد

معرفی ۶۰ هزار کودک دچار سوءتغذیه به کمیته امداد

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: ۶۰ هزار کودک زیر ۵ سال در کشور که دچار سوءتغذیه هستند، تحت پوشش برنامه حمایت تغذیه ای قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسمعیل زاده افزود: به منظور بهبود وضع تغذیه کودکان زیر پنج سال مبتلا به سو تغذیه در خانوارهای نیازمند، دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، برنامه حمایت تغذیه‌ای کودکان زیر پنج سال را اجرا می‌نماید.

وی گفت: در این برنامه، کودکان مبتلا به سوءتغذیهء در برنامه مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم شناسایی و به کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی می‌شوند. در سال ۱۴۰۱، تعداد ۶۰ هزار کودک در این برنامه تحت پوشش قرار دارند.

اسمعیل زاده ادامه داد: پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی، کودک مبتلا تحت پوشش برنامه حمایتی قرار گرفته و مداخله‌های لازم برای بهبود وضعیت تغذیه‌ای وی انجام می‌شود. مراقبت‌های تغذیه‌ای به ویژه آموزش، مشاوره تغذیه و پیگیری توسط کارشناسان تغذیه مراکز خدمات جامع از اقدامات برنامه هستند.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: بررسی گزارش عملکرد این برنامه در سال ۱۴۰۰، بیانگر بهبودی ۵۸ درصد کودکان مبتلا به سو تغذیه و آموزش بیش از ۹۰ درصد مادران در زمینه آموزش تغذیه است.

کد مطلب 5616059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها