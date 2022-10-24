  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۱

پس از استعفای سوریان؛

علیرضا دبیر در آستانه اتخاذ یک تصمیم سخت

علیرضا دبیر در آستانه اتخاذ یک تصمیم سخت

پس از اعلام استعفای حمید سوریان از نایب رئیسی فدراسیون کشتی، همه نگاه‌ها به علیرضا دبیر به عنوان متولی فدراسیون و اعلام نظر نهایی اوست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سوریان امروز اعلام کرد از سمت خود به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی استعفا کرده چراکه تا به امروز تا جائیکه توانسته به فدراسیون و ورزش کشتی کمک کرده است.

او با این توجیه که از پس حضورش در کشتی ضرورتی ندارد و باید جای خود را به یک مدیر تازه نفس بدهد، استعفایش را به فدراسیون ارائه کرده است. بدین ترتیب با توجه به رابطه بسیار دوستانه و صمیمی علیرضا دبیر و سوریان تمام نگاه‌ها به رئیس فدراسیون دوخته شده که آیا او با رفتن همکار و دوست قدیمی خود موافقت خواهد کرد یا خیر؟

البته با توجه به همکاری سازنده و نزدیک دبیر و سوریان در این سال‌ها و همچنین سیاست‌های فدراسیون کشتی، بعید به نظر می‌رسد استعفای نایب رئیس به سادگی با موافقیت دبیر همراه شود.

کد مطلب 5616068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها