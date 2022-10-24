علیرضا دبیر در آستانه اتخاذ یک تصمیم سخت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سوریان امروز اعلام کرد از سمت خود به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی استعفا کرده چراکه تا به امروز تا جائیکه توانسته به فدراسیون و ورزش کشتی کمک کرده است.

او با این توجیه که از پس حضورش در کشتی ضرورتی ندارد و باید جای خود را به یک مدیر تازه نفس بدهد، استعفایش را به فدراسیون ارائه کرده است. بدین ترتیب با توجه به رابطه بسیار دوستانه و صمیمی علیرضا دبیر و سوریان تمام نگاه‌ها به رئیس فدراسیون دوخته شده که آیا او با رفتن همکار و دوست قدیمی خود موافقت خواهد کرد یا خیر؟

البته با توجه به همکاری سازنده و نزدیک دبیر و سوریان در این سال‌ها و همچنین سیاست‌های فدراسیون کشتی، بعید به نظر می‌رسد استعفای نایب رئیس به سادگی با موافقیت دبیر همراه شود.