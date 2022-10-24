بانوان فرهنگی نقش تأثیرگذاری در ایجاد گفتگو با نسل نوجوان دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی در دیدار با بانوان فرهیخته شهرستان تربت جام اظهار کرد: یکی از گوهرهای کم یاب جامعه ما گفتگو است. سطح گفتگو در جامعه کم است‌. اگر در خانواده ما گفتگو شکل بگیرد آسیب‌های خانواده کاهش پیدا خواهد کرد، بانوان فرهنگی نقش تأثیرگذاری در مدارس با ایجاد گفتگو با نسل نوجوان در میدان جهاد تبیین دارند.

امام جمعه شهرستان تربت جام با اشاره به اهمیت جایگاه زن در اجتماع گفت: هر چه در حوزه بانوان بیشتر سرمایه گذاری شود و بانوان جامعه در مسیر صحیح حرکت کنند کل جامعه در مسیر فلاح و رستگاری قرار می‌گیرند. هر چقدر حضور بانوان در عرصه‌های مختلف توسعه یابد به همان اندازه آسیب‌های اجتماعی کمتر خواهد شد.

وی با بهره گیری از روایات معصومین (ع) افزود: به بیان پیامبر اکرم (ص) ستون یک خانواده زن خانواده است. تأثیر زن در جامعه و در خانواده بر شوهر و فرزندانش بیشتر از تأثیر مرد است. بانوان یک جامعه تأثیر شگرف و عمیقی بر کل حوزه‌های مختلف یک جامعه می‌توانند داشته باشند. بانوان در هر کشوری از نظر کمی تقریباً نصف جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند اما از نظر کیفی و سطح تأثیرگذاری روند رو به رشد جامعه یا در توقف و پس رفت یک جامعه تأثیری بیش از پنجاه درصد دارند.

حجت الاسلام اسلامی ادامه داد: نقش مادر در بهشتی کردن و یا جهنمی کردن فرزندان بیشتر از نقش پدر است، آن تأثیری که مادر بر روحیات و اخلاق و سبک زندگی فرزندان دارد خیلی بیشتر از پدر است به همین دلیل حضرت زهرای اطهر (س) فرمودند بهشت زیر پای مادران است.

امام جمعه تربت جام بیان کرد: دشمن به دنبال ایجاد خشونت در جامعه ماست و بانوان نقش مهمی در کاستن خشونتها دارند آنان با گوهر صمیمیت و عشق باعث ایجاد آرامش در خانواده می‌شوند.

وی افزود: دشمن حجاب زن را نشانه گرفته است، در جهان غرب گفتند زن باید از گوهر عفاف و حجاب خود دست بردارد تا در عرصه‌های اجتماعی حضور داشته باشد لذا جهان غرب با آسیب‌های جدی در حوزه زن مواجهه است. اما گفتمانی که انقلاب اسلامی برای زن تدبیر کرد حضور زن در همه ابعاد جامعه با حفظ گوهر عفاف و حجاب است.

حجت الاسلام اسلامی تصریح کرد: افتخارات گفتمان انقلاب اسلامی ارتقا و گشایش و پیشرفت سطح حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماع است. نسبت به قبل پیشرفت داشتیم اما تا رسیدن به قله هنوز فاصله داریم که یک بخش عمده را شما بانوان باید مدیریت کنید و در عرصه‌های مختلف اقتصادی، هنری، کارآفرینی، اجتماعی، سیاسی، سبک زندگی با حفظ عفاف و حجاب بیشتر فعالیت کنید.

گفتنی است؛ در این دیدار، بانوان فرهیخته از کمیته امور بانوان فرمانداری تربت جام، بسیج جامعه زنان، حوزه علمیه مکتب نرجس (س)، حوزه علمیه هبه الرحمان، بانوان کارآفرین، بسیج فرهنگیان، کانون فرهنگی بانوی مرزنشین این شهرستان حضور داشتند.