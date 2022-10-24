به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر به مردم در نقاط مختلف استان اظهار داشت: تمام مدیران اجرایی استان باید تمام توان و ظرفیت خود را برای ارائه بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات به مردم به کار گیرند.

وی با اشاره به اجرای طرح یکشنبه‌های پاسخگویی در استان در تشریح جزئیات این طرح یادآور شد: با دستور رهبر معظم انقلاب و تاکید رئیس جمهور، استاندار بوشهر بر لزوم اجرایی شدن جهاد تبیین و بیان دقیق خدمات دولت به مردم، طرح یکشنبه‌های پاسخگویی در استان اجرایی می‌شود.

مدیر کل حوزه استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: این طرح در یکشنبه‌های هر هفته از یکشنبه هشتم آبان ماه سال جاری و با حضور مدیران کل دستگاه‌ها، معاونین و روابط عمومی‌های دستگاه‌ها و اهالی رسانه در سالن کنفرانس خبرگزاری جمهوری اسلامی بوشهر برگزار می‌شود.

موسوی اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه زمان‌بندی شده با روابط عمومی استانداری هماهنگی لازم را داشته باشند تا این طرح با نظم مناسب و با کیفیت مطلوب برگزار شود.