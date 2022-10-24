  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۲۰

در بورس کالا انجام شد؛

معامله ۵۳ کیلوگرم شمش طلا

معامله ۵۳ کیلوگرم شمش طلا

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز (دوشنبه) میزبان دادوستد ۵۳ کیلوگرم شمش طلا بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، امروز و در تالار مذکور ۷۸ دستگاه خودرو کارا، ۱۶۲ هزار و ۶۱۰ تن شمش بلوم، ۱۰۰ تن شمش آلومینیوم، ۱۱۵ تن شمش روی و ۸۰ تن مس مفتول معامله شد.
همچنین ۲۰۰ تن سولفورمولیبدن، ۴۵۱ تن پلی وینیل کلراید، ۸۸ هزار تن وکیوم باتوم و ۳۴ هزار تن تختال نیز در تالار حراج باز به فروش رسید.
تالار صادراتی هم شاهد معامله ۲ هزار و ۱۱۰ تن قیر بود.
تالار سیمان نیز دادوستد ۱۸۶ هزار و ۴۹۶ تن سیمان را تجربه کرد.
تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هم میزبان معامله ۱۳۸ تن مواد پلیمری، ۵۵۰ تن مواد شیمیایی، ۲۰ هزار و ۲۶۰ تن لوب کات، ۲ هزار و ۹۰۰ تن گوگرد و ۲ هزار و ۷۳۹ تن روغن پایه بود.
یک هزارو ۹۰ تن روغن سنگین پایه قطرانی، الیاف استیپل پلی استر بوتادین در بازار فرعی به فروش رسید.
در مجموع ۵۰۳ هزار و ۹۸۶ تن انواع کالا تا ساعت ۱۶ در تالارهای مختلف بورس کالای ایران معامله شد.

کد مطلب 5616158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها