معامله ۵۳ کیلوگرم شمش طلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، امروز و در تالار مذکور ۷۸ دستگاه خودرو کارا، ۱۶۲ هزار و ۶۱۰ تن شمش بلوم، ۱۰۰ تن شمش آلومینیوم، ۱۱۵ تن شمش روی و ۸۰ تن مس مفتول معامله شد.

همچنین ۲۰۰ تن سولفورمولیبدن، ۴۵۱ تن پلی وینیل کلراید، ۸۸ هزار تن وکیوم باتوم و ۳۴ هزار تن تختال نیز در تالار حراج باز به فروش رسید.

تالار صادراتی هم شاهد معامله ۲ هزار و ۱۱۰ تن قیر بود.

تالار سیمان نیز دادوستد ۱۸۶ هزار و ۴۹۶ تن سیمان را تجربه کرد.

تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هم میزبان معامله ۱۳۸ تن مواد پلیمری، ۵۵۰ تن مواد شیمیایی، ۲۰ هزار و ۲۶۰ تن لوب کات، ۲ هزار و ۹۰۰ تن گوگرد و ۲ هزار و ۷۳۹ تن روغن پایه بود.

یک هزارو ۹۰ تن روغن سنگین پایه قطرانی، الیاف استیپل پلی استر بوتادین در بازار فرعی به فروش رسید.

در مجموع ۵۰۳ هزار و ۹۸۶ تن انواع کالا تا ساعت ۱۶ در تالارهای مختلف بورس کالای ایران معامله شد.