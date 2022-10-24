۱۹ فقره سرقت در جم کشف شد/ دستگیری ۳ سارق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس دهقانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام چندین فقره سرقت در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه برای دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ ولایت شهرستان جم قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان جم افزود: در این راستا مأموران تجسس کلانتری ۱۱و لایت با رصد اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر سارق که دارای سوابق متعدد سرقت بوده شدند.

سرهنگ دهقانی گفت: متهمین در مواجه با ادله و مدارک مستند به ۱۹ فقره انواع سرقت در سطح شهرستان اعتراف کردند که پس از بازسازی صحنه‌های سرقت تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جم گفت: از شهروندان درخواست می‌شود تا در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.