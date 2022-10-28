باید به نظر سرمربی احترام گذاشت/ استقلال به دو بازیکن نیاز دارد

مرتضی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط آبی پوشان برای ادامه رقابتها، گفت: استقلال با تساوی برابر آلومینیوم حالا به برد احتیاج دارد. ساپینتو می‌داند که عدم پیروزی مقابل هوادار هم شرایط را برای او سخت خواهد کرد و هم صدای اعتراض هواداران بلند خواهد شد. آنها از سرمربی تیم شان برد می‌خواهند و حتی تساوی نیز آنها را راضی نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: هوادار با ساکت الهامی و دستیاران استقلالی اش شرایط خوبی دارد. آنها می‌دانند که بازی سختی مقابل استقلال خواهند داشت. بنابراین جدای از مسائل تاکتیکی، بازیکنانشان را از لحاظ روحی آماده این دیدار می‌کنند تا بتوانند به اهدافشان در این بازی دست پیدا کنند.

یکه در مورد انتقاداتی که از ساپینتو به دلیل بازی ندادن برخی بازیکنان صورت می‌گیرد گفت: مربیگری یک کار سلیقگی است البته در اینکه بازیکنانی مثل حردانی، مطهری قابلیت‌های زیادی دارند شکی نیست. اگر استقلال تغییری در ترکیب ایجاد نمی‌کند و مقابل حریف به تساوی دست پیدا می‌کند و از صدر جدول دور می‌شود این ساپینتو است که باید پاسخگو باشد زیرا او تیمش را می‌شناسد. نظارت دقیقی بر تمرینات دارد و او باید جواب دهد که چرا چند بازیکنی که فصل گذشته بهترین عملکرد را داشته‌اند امسال نیمکت نشین شده‌اند.

کارشناس فوتبال در مورد انتقادهایی که از عملکرد خط هافبک استقلال می‌شود گفت: خط هافبک آبی پوشان تأثیرگذار نیست. مهدی پور تنها است و کسی کنار او قرار ندارد تا بتواند به او کمک کند. مشکلی که از ابتدای فصل در استقلال بوده و بعد از گذشت ۱۰ هفته همچنان پابرجاست. بنابراین باید هر چه زودتر یک یا دو بازیکن برای برطرف کردن نقاط ضعف به جمع آبی پوشان اضافه شوند تا استقلال بتواند در نیم فصل دوم باقدرت بیشتری ظاهر شود.

یکه در پایان و در خصوص اشتباهات داوری و اعتراض تیم‌ها به این مسئله گفت: امسال یکی از آن سال‌هایی است. امسال یکی از آن سال‌هایی است که از ابتدای فصل، همه تیم‌ها نسبت به داوری اعتراض دارند و معتقدند حق تیمشان خورده شده است. بنابراین اگر می‌خواهیم این اعتراضات به حداقل برسد باید ابتدا سیستم VAR را به فوتبال ایران وارد کنیم و سپس از داوران با تجربه تر برای دیدارهای حساس استفاده کنیم.