دستگیری اراذل و اوباش در ماجرای هنرستان صدر

سرهنگ علی صباحی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: عصر امروز در پی وقوع درگیری در خیابان کارون عوامل کلانتری سریعاً در محل حضور پیدا کردند.

وی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن بود که این درگیری میان تعدادی از اراذل و اوباش بوده است که بلافاصله عوامل اصلی این درگیری شناسایی و دستگیر شدند.

صباحی بیان کرد: از آنجایی که این درگیری در مجاورت هنرستان دخترانه و در ساعات پایانی کلاس درس آنها بوده نگرانی تعدادی از والدین و دانش آموزان را در پی داشته است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت گفت: شایعات منتشر شده و دروغ پردازی‌های صورت گرفته در این خصوص تکذیب می‌شود و به هیچ وجه مورد تأیید نیست.