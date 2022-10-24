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۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۲۵

سرهنگ صباحی به مهر خبر داد

دستگیری اراذل و اوباش در ماجرای هنرستان صدر

دستگیری اراذل و اوباش در ماجرای هنرستان صدر

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت توضیحات تکمیلی در رابطه با ماجرای رخ داده در مقابل هنرستان صدر را اعلام کرد.

سرهنگ علی صباحی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: عصر امروز در پی وقوع درگیری در خیابان کارون عوامل کلانتری سریعاً در محل حضور پیدا کردند.

وی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن بود که این درگیری میان تعدادی از اراذل و اوباش بوده است که بلافاصله عوامل اصلی این درگیری شناسایی و دستگیر شدند.

صباحی بیان کرد: از آنجایی که این درگیری در مجاورت هنرستان دخترانه و در ساعات پایانی کلاس درس آنها بوده نگرانی تعدادی از والدین و دانش آموزان را در پی داشته است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت گفت: شایعات منتشر شده و دروغ پردازی‌های صورت گرفته در این خصوص تکذیب می‌شود و به هیچ وجه مورد تأیید نیست.

کد مطلب 5616268

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      4 1
      پاسخ
      این باز چه داستانیه،انگار اجل این مملکت فرا رسیده،روزی یک داستان جدید،دوسال بالاجبار باید گوشی میدادیم دست بچه حتی روزهایی که کلاس حضوری بود بایداجباری گوشی میبردن الان شد کالای ممنوعه با این همه داستان؟!آخه چرا؟

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