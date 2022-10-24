اعتبار تعریض محور کیلان آبسرد ایوانکی مصوب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رسولی‌نژاد عصر دوشنبه در نشست شورای اداری دماوند که با حضور طاهرخانی فرماندار، ائمه جمعه دماوند، رودهن، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران، بخشداران، شهرداران، رؤسای شوراهای اسلامی، فرمانده انتظامی دماوند و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: هفته گذشته طی نشستی که در اداره راه برگزار شد این اتفاق نظر حاصل شد که سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پول به زمانی که پروژه اجرا می‌شود اضافه شود.

رسولی نژاد بیان داشت: وزارت راه تا پایان مهر فرصت داشت اما تعلل کرد و مقرر شد تا ۱۵ آبان نظر نهایی خود را بدهد.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبار محور کیلان-آبسرد- ایوانکی مصوب است و مقرر شد اگر راه و شهرسازی استان تعلل کرد به معاونت زیرساخت داده شود تا پروژه به نتیجه برسد، نباید هیچ گونه تعللی صورت گیرد چراکه مسئول جان مردم هستیم.

وی افزود: برای پروژه کمربندی جنوبی دماوند گیلاوند ۶ راه حل برای اجرای این پروژه مطرح شده و یک راه حل کنار گذاشته شده است.