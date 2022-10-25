دریافت 19 MB کد مطلب 5616353 https://mehrnews.com/xYLbt ۳ آبان ۱۴۰۱، ۷:۵۶ کد مطلب 5616353 فیلم سلامت فیلم سلامت ۳ آبان ۱۴۰۱، ۷:۵۶ همهگیری آنفلوآنزا ادامه دارد قادری مدیر مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت گفت: تعداد افراد مبتلا به آنفلوآنزا بیشتر خواهد شد. کپی شد مطالب مرتبط چین واکسن استنشاقی کووید ۱۹ را تایید کرد راه فاسد نشدن واکسن در دمای بالا کشف شد تست انسانی واکسن آنفلوانزای نوترکیب ایرانی آغاز شد/ تولید انبوه از سال آینده «سیاره ویروسها» چاپ شد/اطلاعاتی از ویروسها، باکتریها و کرونا برچسبها ویروس آنفلوانزا بیماری های واگیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
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