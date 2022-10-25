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کد مطلب 5616353
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۳ آبان ۱۴۰۱، ۷:۵۶

همه‌گیری آنفلوآنزا ادامه دارد

همه‌گیری آنفلوآنزا ادامه دارد

قادری مدیر مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفت: تعداد افراد مبتلا به آنفلوآنزا بیشتر خواهد شد.

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