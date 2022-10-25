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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱:۱۵

مرکز روسی آشتی در سوریه خبر داد؛

انهدام ۴ موشک از ۸ موشک رژیم صهیونیستی در تجاوز به دمشق

انهدام ۴ موشک از ۸ موشک رژیم صهیونیستی در تجاوز به دمشق

مرکز روسی آشتی در سوریه اعلام کرد که در جریان تجاوز روز دوشنبه رژیم صهیونیستی به دمشق، ۴ فروند از ۸ موشکی که توسط جنگنده های صهیونیست شلیک شده بود توسط پدافند سوریه رهگیری و منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز روسی آشتی در سوریه از رهگیری و انهدام نیمی از موشک‌های رژیم صهیونیستی در تجاوز روز دوشنبه به دمشق پایتخت سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، مرکز روسی آشتی در سوریه اعلام کرد که دو جنگنده اف -۱۶ رژیم صهیونیستی با شلیک ۸ فروند موشک، اهدافی در دمشق را هدف قرار دادند که پدافند هوایی سوریه ۴ فروند از این موشک‌ها را رهگیری و منهدم کرد.

در همین راستا، «اولیگ ایگوروف» نایب رئیس مرکز روسی آشتی در سوریه اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی این حمله را بین ساعت ۱۳:۵۰ و ۱۴:۰۲ از بلندی‌های جولان انجام دادند که در پی آن دو سرباز سوریه زخمی شدند.

لازم به ذکر است که منابع خبری روز دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهایی در آسمان دمشق پایتخت سوریه خبر دادند.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که پدافند هوایی این کشور با حمله هوایی تجاوزکارانه اسرائیل به برخی مناطق در اطراف شهر دمشق مقابله و بیشتر موشک‌ها را ساقط کرد.

یک منبع نظامی به سانا اعلام کرد: ساعت ۲ بعد از ظهر امروز، دشمن اسرائیلی حمله هوایی انجام داد و طی آن موشک‌هایی از شمال اراضی فلسطین اشغالی شلیک کرد و برخی مناطق حومه شهر دمشق را هدف قرار داد.

این منبع افزود: پدافند هوایی ما با موشک‌های دشمن مقابله کرد و شماری از آنها را ساقط کرد.

منبع مذکور تاکید کرد: بر اثر این حمله یک نظامی زخمی شد و خساراتی به بار آمد.

کد مطلب 5617168

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    نظرات

    • ali IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      پاسخ
      باید سوریه مقابله به مثل کند تا خیالش از سوی رژیم صهیونیستی راحت شود که تکرار نمیکند

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