حسین اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرشماری حیات وحش اصفهان متناسب با برنامه ریزی‌های انجام شده از نیمه دوم آبان‌ماه امسال آغاز می‌شود.‌

وی ادامه داد: این طرح در سطح ۱۰ منطقه تحت مدیریت محیط‌زیست استان اصفهان شامل مناطق قمیشلو، موته، عباس آباد، کلاه قاضی، کرکس، قمصر و برزک، کهیاز، یخاب، دالانکوه، کوه بزرگی و خارو و با مجموع مساحت یک میلیون و هفتصد هزار هکتار متناسب با شرایط آب و هوایی و بازه‌های زمانی اعلام شده از سوی رؤسای مناطق انجام خواهد شد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه سرشماری حیات‌وحش نیاز به زمان مناسب دارد، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که متأسفانه امسال بارندگی‌های پاییز دیر هنگام و از نیمه دوم آذر ماه خواهد بود و شرایط برای سرشماری چندان مناسب نیست اما ما مطابق با نیرو و امکانات، ظرفیت مناطق و زمان‌بندی، سرشماری را از نیمه آبان امسال انجام خواهیم داد.

اکبری ابراز داشت: تصمیم بر این است که امسال از ظرفیت همه علاقه‌مندان، سازمان‌های مردم نهاد، همیاران محیط زیست، جوامع محلی و نیز محیط بانان با تجربه و حتی رسانه‌ها در طرح سرشماری حیات وحش استان استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما انجام سرشماری جامع و کامل از حیات وحش استان در سال جاری است تا آمار و اطلاعات خوب و علمی مطابق با ظرفیت هر منطقه برای برنامه ریزی‌های حفاظتی جمع آوری شود.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه نتایج سرشماری حیات وحش به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد، در پاسخ به احتمال کاهش جمعیت حیات‌وحش به دلیل خشکسالی‌ها و شیوع طاعون در برخی مناطق، تصریح کرد: واقعیت این است که آمار جمعیت حیات وحش در هیچ زیستگاهی روند ثابتی نمی‌تواند داشته باشد زیرا زیستگاه‌ها حالت پویایی دارد و متأثر از روند حفاظتی مناطق، خشکسالی، بیماری، جابه جایی و عوامل مختلف است؛ همچنین شاید یکی از دیگر عوامل روش آمارگیری حیات وحش باشد؛ از این رو متغیرهایی وجود دارد که در سرشماری باید مد نظر قرار گیرد تا برآورد قریب به واقعیت و دقیقی از جمعیت حیات وحش مناطق داشته باشیم.

اکبری، کاهش و افزایش جمعیت حیات وحش را روند طبیعی دانست و گفت: آنچه مسلم است، خشکسالی‌های پی در پی و شدید تأثیرات متعددی بر حیات وحش دارد که از جمله آن جابه جایی ناایمن و امکان افزایش شیوع بیماری‌های حیات وحش نظیر طاعون است و همه این مسائل سبب می‌شود که آمار حیات وحش در یک منطقه ثابت نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین آمار از برآورد جمعیتی گونه‌های شاخص استان اصفهان که در سال ۱۳۹۹ توسط اداره کل محیط‌زیست رسانه‌ای شد، برآورد نهایی از سرشماری گونه‌های شاخص با محوریت سم داران در ۹ منطقه حفاظت شده و تحت مدیریت استان اصفهان از جمله پناهگاه حیات وحش موته، کلاه قاضی، قمشلو، عباس آباد، کرکس، کهیاز، یخاب، دالانکوه و قمصر و برزک از ماه آبان تا اواسط ماه بهمن سال ۱۳۹۸، حاکی از وجود ۴۲ هزار و ۸۵۸ رأس سم دار وحشی در این استان بود.

بر اساس آمار گونه آهو با ۱۷ هزار و ۹۴۰ رأس بیشترین جمعیت سم دار وحشی را در استان در سال ۹۸ تشکیل می‌داد و قوچ و میش با ۱۴ هزار و ۷۷۴ رأس و کل و بز ۱۰ هزار و ۳۸ رأس از نظر جمعیتی در ردیف دوم و سوم قرار داشتند.