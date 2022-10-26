به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علوی سه شنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای در خصوص شرایط بیماری کرونا در استان خوزستان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته خوشبختانه آمار فوتی‌های کرونا ۱۰۰ درصد کاهش داشته است به گونه‌ای که که هیچ فوتی بابت ابتلاء به کرونا در استان خوزستان گزارش نشده است.

وی افزود: در کل شیوع بیماری کرونا در استان خوزستان در چند روز اخیر کاهشی بوده است و به یک روند پایدار در زمینه بیماری دست یافته‌ایم. در آمارهای در یک هفته اخیر نیز در موارد ابتلاء به بیماری شاهد کاهش ۵۳ درصدی و در آمار فوتی‌ها شاهد کاهش ۱۰۰ درصد بوده‌ایم.

علوی تاکید کرد: در مدت اخیر تمامی افرادی که به دلیل ابتلاء به کرونا فوت کرده‌اند یا بیماری زمینه‌ای داشته‌اند یا واکسن خود را تزریق نکرده‌اند.

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان اما گفت که شاهد افزایش ابتلای مردم استان به بیماری آنفلوانزا بوده‌ایم و در هفته پایانی مهر ماه امسال با جهش بیماری آنفلوانزا مواجه شدیم که البته بیش از موعد هر سال بود. دلیل این جهش بیماری نیز بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و ماسک نزدن است.

علوی تاکید کرد: هم اکنون ۳۰ بیمار حاد تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان خوزستان به دلیل ابتلاء به آنفلوانزا داریم.