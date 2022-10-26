به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای فلسطینی، نظامیان اشغالگر صهیونیست بامداد امروز چهارشنبه حملات گستردهای را علیه مناطق مختلف کرانه باختری به ویژه نابلس انجام دادند.
صهیونیستها در جریان این حملات دست کم ۲۰ فلسطینی را به اسارت گرفتند.
بیشتر بازداشت شدگان جزو اسرای آزاده فلسطینی هستند.
صهیونیستها همچنین به منزل شهید ابراهیم النابلسی از فرماندهان سرشناس مقاومت در نابلس که اخیراً به شهادت رسید، یورش برده و برادر و فرزندش را به اسارت گرفتند.
در تحولی دیگر، منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از یورش مجدد شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی با حمایت نظامیان صهیونیست خبر دادند.
از سوی دیگر، نظامیان صهیونیست شامگاه گذشته مجری عملیات با سلاح سرد در قلقیلیه را بازداشت کردند. وی در این عملیات یک شهرک نشین صهیونیست را به شدت زخمی کرده بود.
در رخدادی دیگر مرتبط با تحولات فلسطین، شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که واشنگتن تشدید تنش و درگیریها بین فلسطینیان و اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری را نگرانکننده خوانده و طرفین را به تلاش برای کاهش تنش فراخوانده است.
نظر شما