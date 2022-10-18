درگیری مسلحانه در جنین و نابلس/ادامه تعرضات به مسجدالاقصی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، نظامیان صهیونیست بامداد امروز سه شنبه حملات گسترده‌ای را علیه مناطق مختلف کرانه باختری انجام داده و اقدام به بازداشت گسترده فلسطینیان کردند.

منابع محلی اعلام کردند که در این حملات، نزدیک به ۲۰ فلسطینی بازداشت شدند که بیشتر آنان جوان و شماری هم جزو اسرای آزاده فلسطینی هستند.

منابع فلسطینی همچنین تصاویری از درگیری‌های شدید بامداد امروز فلسطینیان با اشغالگران صهیونیست در اردوگاه شعفاط در قدس اشغالی منتشر کرده اند.

این اردوگاه در روزهای اخیر در پی عملیات تیراندازی یک جوان فلسطینی که به هلاکت یک نظامی صهیونیست منجر شد، صحنه درگیری مبارزان مقاومت و صهیونیست‌ها بوده است. در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی با وجود عملیات‌های گسترده نظامی نتوانسته مجری این عملیات را بازداشت کند:

درگیری مسلحانه مقاومت با اشغالگران در جنین و نابلس

مبارزان مقاومت فلسطین بامداد امروز سه شنبه با اشغالگران صهیونیست در جنین و نابلس وارد درگیری مسلحانه شدند.

مبارزان مقاومت به سمت گروهی از نظامیان صهیونیست در شهرک قباطیه در جنوب جنین تیراندازی کردند.

در همین راستا، نیروهای مقاومت در اردوگاه بلاطه نیز ایست بازرسی بیت فوریک در شرق نابلس را به گلوله بستند.

اعلام همبستگی ملت فلسطین با گروه مقاومتی عرین الاسود

رسانه‌های فلسطینی همچنین با انتشار تصاویری از راهپیمایی شبانه فلسطینیان در حمایت از گروه مقاومتی عرین الاسود خبر دادند.

بنابراین گزارش، ساکنان مناطق مختلف کرانه باختری شب گذشته در حمایت از گروه مقاومتی عرین الاسود به خیابان‌ها آمدند.

این راهپیمایی به منظور اعلام همبستگی با این گروه مقاومت که در شهر نابلس فعالیت دارد و علیه اشغالگران صهیونیست دست به عملیات می‌زند، برگزار شد:

در تحولی دیگر، شهرک نشینان صهیونیست صبح امروز سه شنبه با یورش به مسجدالاقصی مناسک تلمودی را مقابل باب الاسباط، یکی از دروازه‌های مسجد الاقصی، اجرا کردند: