به گزارش خبرنگار مهر، کمیل قاسمی به عنوان یکی از آزادکاران اسبق تیم ملی کشتی کشورمان، کارنامه درخشانی در سنگین وزن دارد و با مدال‌های رنگارنگ جهانی و المپیک یکی از مفاخر این رشته محسوب می‌شود. او که امسال به عنوان مدیرفنی تیم هوتن پای به لیگ برتر کشتی آزاد گذاشته معتقد است باید کار کرد تا اسپانسرهای مالی از کشتی فراری نشوند و حضور آنها در این عرصه مستمر و طولانی مدت باشد.

قهرمان بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن در همین راستا به حضورش در تیم هوتن اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: تیم ما برای نخستین بار در لیگ برتر شرکت کرده که امیدوارم با اتفاقاتی که در لیگ برتر امسال شاهد آن خواهیم بود، حضور این تیم مستمر و طولانی باشد. خوشبختانه فعلاً که اسپانسر این تیم با انگیزه و علاقه زیادی وارد لیگ کشتی شده و قصد دارد به نتایج خوبی دست یابد.

قاسمی با اشاره به اتفاقاتی که سالهای گذشته باعث رفتن اسپانسرهای مالی از عرصه تیمداری کشتی ادامه داد: متأسفانه ما در سال‌های قبل بارها می‌دیدیم که یک تیم با تمام توان و انگیزه وارد گود می‌شد اما رفته رفته با اتفاقاتی که در طول برگزاری لیگ رخ می‌داد، اسپانسرها رفتن را بر ماندن ترجیح می‌دادند. به همین دلیل تنها دغدغه من و اهالی کشتی این است که تیمداری در لیگ کشتی با گذشته متفاوت شود و کشتی گیران و مربیان بتوانند برای مدت زیادی در قابل تیم‌های مختلف در این عرصه حضور یابند. بی تردید چراغ لیگ با استقبال همه جانبه و پر تعداد اسپانسرها روشن‌تر خواهد بود و شور و حال بیشتری به این مسابقات می بخشد.

ملی پوش اسبق کشتی آزاد کشورمان در واکنش به برخی اظهارات در خصوص دستمزدهای بالا در لیگ برتر گفت: من هم برای سالهای زیادی به عنوان کشتی گیر در لیگ برتر حضور داشتم و با مبالغ بسیار ناچیز کشتی گرفتم. به همین دلیل معتقدم مبالغی که در لیگ برتر بین تیم‌ها و کشتی گیران رد و بدل می‌شود در مقایسه با رشته‌های دیگر بسیار ناچیز است و اصلاً قابل قیاس نیست. البته کشتی همواره با این مشکل روبرو بوده که خوشبختانه امسال شاهد قراردادهای بهتری نسبت به سالهای قبل بودیم که امیدوارم این موضوع ارتقا یابد و باعث دلگرمی و انگیزه بیشتری برای کشتی گیران شود.

قاسمی در پایان گفت: البته باید به اسپانسرهای مالی هم حق داد چون آنها با هدف دیده شدن و تبلیغات وارد لیگ کشتی می‌شوند و یکی از مهمترین مشکلات لیگ، زمان کوتاه آن است. از سوی دیگر نمی‌توان رقابتهای لیگ را بیش از حد طولانی کرد چون کشتی گیران باید وزن کم کنند و فشار زیادی را متحمل خواهند شد. در نتیجه باید طوری برنامه ریزی شود که هر دو طرف از وضعیت و شرایط لیگ راضی باشند و در نهایت لیگی پویا و جذاب را رقم بزند.