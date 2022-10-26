به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعبانی از تولید و اجرای بیش از ۵۲۰ هزار تن آسفالت در سطح معابر شهر تهران خبر داد و گفت: از حدود ۵۲۸ هزار تن آسفالت تولید شده در کارخانجات آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، بیش از ۴۹۴ هزار تن توسط معاونت‌های فنی و عمرانی شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه در پروژه‌های احداث و بهسازی معابر پخش و اجرا شده و نزدیک به ۳۴ هزار تن نیز صرف بهسازی معابر بزرگراهی شهر تهران شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که توسط سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اجرا می‌شوند و از آن جمله می‌توان به تراش و روکش مکانیزه بزرگراه‌های شهید ستاری، جلال آل احمد، شهید فهمیده (تهران-کرج) و تندروهای بزرگراه آزادگان اشاره کرد.

وی اظهار کرد: همچنین پروژه‌های احداث بزرگراه شهید بروجردی، پل تقاطع خیابان شهید سلیمی جهرمی با کانال سیل برگردان غرب و تکمیل گردش‌های ترافیکی تقاطع بزرگراه هاشمی رفسنجانی با بلوار فرحزادی نیز از جمله پروژه‌هایی به شمار می‌ آیند که بخشی از آسفالت تولید شده طی سال جاری را به خود اختصاص داده اند.

شعبانی در پایان با بیان آنکه امسال بالغ بر ۱۴ هزار تن بتن غلتکی نیز به مرحله تولید رسیده است، اذعان کرد: حدود چهار هزار تن از این میزان بتن غلتکی در مناطق ۱۳ و۱۹ و مابقی در پروژه‌های احداث بزرگراه شهید بروجردی، پل تقاطع خیابان شهید سلیمی جهرمی با کانال سیل برگردان غرب و گردش‌های در حال تکمیل تقاطع بزرگراه‌های امام علی (ع) و شهید رستگار پخش و اجرا شده است.