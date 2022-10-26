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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۲۱

ولی‌پور خبر داد؛

امدادرسانی به ۱۸۵ نفر از متاثرین آبگرفتگی در استان های شمالی

امدادرسانی به ۱۸۵ نفر از متاثرین آبگرفتگی در استان های شمالی

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور از امدادرسانی به ۱۸۵ نفر از متاثرین آبگرفتگی در استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور با اشاره به عملیات نجات هلال احمر در استان‌های شمالی کشور گفت: با توجه به آب‌گرفتگی در سه استان خراسان شمالی، گلستان و مازندران امدادرسانی به ۱۸۵ نفر انجام شد که دو نفر از آنان به دلیل شدت مصدومیت نیاز به انتقال به مراکز درمانی پیدا کردند.

وی ادامه داد: همچنین تخلیه آب از ۳۲ منزل مسکونی انجام و ۱۰۷ کیلوگرم نایلون نیز برای جلوگیری از ورود آب توزیع شد.

ولی‌پور افزود: در این عملیات امدادرسانی ۲۶ تیم متشکل از ۹۳ نفر شرکت کردند.

در روز گذشته و به دلیل شدت بارش‌ها در سه استان گلستان، خراسان شمالی و مازندران، ۹ شهرستان شیروان، آزادشهر، آق‌قلا، بندرگز، بندرترکمن، علی‌آباد، گرگان، مینودشت و گلوگاه دچار آب‌گرفتگی شدند که بلافاصله تیم‌های امدادی با حضور در محل به کمک شهروندان شتافتند.

کد مطلب 5617398
علی قدمی

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