به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه شبکه آمریکایی «فاکس نیوز» بعد از انتخاب «شی جین پینگ» به عنوان رئیس جمهوری چین برای سومین بار متوالی، در گزارشی با عنوان «هشت دلیل برای هراس از چین» به واکاوی تحولات داخلی و مناسبات خارجی پکن پرداخت. پایگاه مزبور در این زمینه به ۸ مورد مشخص اشاره و تاکید کرد که به این دلایل باید از چین هراس داشت؛ دلایلی که در ادامه به تفکیک خواهد آمد؛

۱. چین به حمایت مالی خود از روسیه در بحران اوکراین ادامه می‌دهد

پوتین با حمایت و چراغ سبز شیء به اوکراین حمله کرد و پکن در این مدت نیز نفت روسیه را خریداری کرده است. مناسبات چین و روسیه گرم و صمیمانه نیست، اما شیء از اینکه روسیه، کشورهای اروپایی و آمریکا را به چالش کشیده، خشنود است و نسبت به تجاوز روسیه به اوکراین اعتراضی نکرده است. ضمن اینکه روسیه و چین رزمایش‌های مشترک خود را افزایش داده‌اند.

۲. شمارش معکوس برای حمله به تایوان

از نظر شیء، اتحاد مجدد تایوان و چین تا سال ۲۰۲۷ تحقق خواهد یافت. مقامات ارشد نظامی آمریکا همچون دریاسالار «مایکل گیلدی» رئیس عملیات دریایی این کشور معتقدند که چین بسیار زودتر از آن موعد، برای تحق اهداف خود اقدام خواهد کرد و در این مدت، بایدن فرصت اندکی برای تقویت بنیه دفاعی تایوان ۲۳ میلیون نفری برای مقابله با چین دارد.

۳. چین به حمایت از ایران می‌پردازد

چین و ایران پارسال به یک توافق ۲۵ ساله دست یافتند که بر مبنای آن، پکن ۴۰۰ میلیارد دلار در بخش نفت ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. ضمن اینکه بازار ایران مملو از کالاهای ارزان قیمت چین است.

۴. کنترل چین بر ۸۰ درصد زنجیره تأمین پنل‌های خورشیدی جهان

درصد اشاره شده (۸۰ درصد) به همه اجزا مربوط می‌شود. همچنین چین ۹۷ درصد از ظرفیت تولید یک قطعه کلیدی از پنل‌های خورشیدی یعنی سلول‌های تیره و جاذب را به خود اختصاص داده است. در حالی که شما فکر می‌کنید این اوپک است که بد رفتار می‌کند!

۵. چین در حال خرید اروپا است

هم اکنون چین در صدد خرید بندر هامبورگ آلمان است و بعد از وقوع این رخداد، هیچ خارجی نمی‌تواند در این بندر سهمی داشته باشد. نیت سران پکن این است که اروپا را از آمریکا دور کنند. از این رو به تازگی به اتحادیه اروپا هشدار داد که نباید «به ساز آمریکا رقصید». خوشبختانه اروپا از وابستگی عمیق تجاری به چین آگاه شده و در همین ارتباط «جوزف بورل» رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده که باید چین به عنوان یک رقیب شناخته شود.

۶. شی، قصد افزایش سه برابری سلاح‌های هسته‌ای را دارد

چین در پی آن است که سلاح‌های هسته‌ای خود را تا سال ۲۰۲۷ به ۷۰۰ و تا سال ۲۰۳۰ به ۱۱۰۰ سلاح برساند. این در حالی است که پکن طی دهه‌های اخیر از ذخایر هسته‌ای کوچکی برخوردار بود؛ سیاستی که توسط شیء تغییر یافت و چین افزون بر تولید پلوتونیوم جدید، برای ۲۰۰ موشک جدید قاره پیما حفره ایجاد کرده است. ضمن اینکه پکن از مشارکت در هر گونه کنترل تسلیحاتی امتناع می ورزد و تنها دلیل تلاش شیء برای افزایش تسلیحات هسته‌ای، گسترش حوزه قدرت به اقیانوس آرام است.

۷. استفاده از غلات به عنوان سلاح بیولوژیک

چین خیلی وقت است که درصدد به دست آوردن اسرار بذر اصلاح‌شده ژنتیکی ذرت و دیگر محصولات کشاورزی ساخت آمریکا برآمده است چرا که پکن به دنبال خودکفایی بیشتر در حوزه کشاورزی است. حتی احتمال اینکه آزمایشگاهای چین به قارچ یا باکتری‌های بیماری‌زا (پاتوژن) برای حمله به محصولات آمریکایی دست پیدا کنند، وجود دارد.

۸. قرار دادن سلاح تروریستی در مدار زمین

سیستم بمباران مداری کسری که در سال ۲۰۲۱ آزمایش شد، در مدار پایینی زمین قرار خواهد گرفت و سپس جسم شناوری را برای منفجر کردن اهداف روی سطح زمین آزاد می‌کند. بی تردید آمریکا هدف قرار خواهد گرفت. مشکل اصلی اینجاست که این سیستم نه فقط از قلمرو چین بلکه از هر نقطه جهان می‌تواند علیه آمریکا عمل کند.