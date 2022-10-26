انهدام باند کشوری خرید و فروش نوزاد در البرز

سردار عباسعلی محمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گزارش‌های مبنی بر فعالیت گروهی در زمینه خرید نوزادان خانواده‌های بی‌بضاعت در استان البرز به پلیس داده شد.

وی با بیان اینکه در زمینه مشخص شد که دو خانم در نظرآباد مبادرت به این اقدام می‌کنند، تصریح کرد: با پیگیری‌های پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان یک باند سازمان یافته کشف شد.

فرمانده انتظامی البرز بیان کرد: این باند بعد از شناسایی خانواده‌های مستمند و خرید فرزند آنها اقدام به جعل گواهی تولد در بیمارستان کرده و این کودکان را با قیمت بالایی به متقاضیان می‌فروختند.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه دو خانم به عنوان رابط خریدار، یک جاعل و یک نفر به عنوان سردسته باند در استان‌های البرز و تهران شناسایی شدند که نسبت به دستگیری آنها اقدام شد.

محمدیان با بیان اینکه اعضای این باند تاکنون ۹ نوزاد را خریده بودند، گفت: این نوزادان در شهر تهران به فروش رسیده بودند.

وی متذکر شد: متهمان تحویل مراجع قانونی و با صدور قرار مناسب راهی زندان شدند.