حمایت هواداران پاریسن ژرمن از ملت فلسطین+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، هواداران باشگاه فوتبال پاریسن ژرمن در بازی شب گذشته مقابل یک تیم از رژیم صهیونیستی، با برافراشتن پارچه نوشته‌هایی از ملت فلسطین و اهالی غزه حمایت کردند.

پاریسن ژرمن شب گذشته در جریان رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا (UCL) با تیم مکابی حیفا رژیم صهیونیستی بازی داشت که در نهایت با برتری قاطع ۷ بر ۲ این تیم را درهم کوبید.

هواداران پاریسن ژرمن در جریان این بازی با برافراشتن پرچم فلسطین و همچنین پارچه نوشته‌هایی از مردم فلسطین و اهالی غزه حمایت کردند.

بر روی یکی از این بنرها نوشته شده بود: «غزه وجود دارد، غزه مقاومت می‌کند، فلسطین باید آزاد شود».