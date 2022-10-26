«شیراز: یک شهر، سی و یک داستان» در سومین پله نشر ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نیلوفر سومین چاپ کتاب «شیراز: یک شهر، سی و یک داستان» با گردآوری محمد کشاورز را به‌تازگی در ۴۲۴ صفحه و بهای ۴۵ هزار تومان منتشر کرده است. نخستین چاپ این کتاب بهار ۱۴۰۰ با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و بهای ۷۵ هزار تومان منتشر شده بود. این کتاب با همکاری سازمان فرهنگی - اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز فرصت نشر پیدا کرده است.

محمد کشاورز در سال ۱۳۳۷ در شیراز متولد شد. او از نویسندگان پرافتخار ادبیات معاصر به شمار می‌رود و چندین جایزه ادبی دریافت کرده است که از میان آنان می‌توان به جایزه ادبی گردون، جایزه ادبی اصفهان، جایزه فرهنگ فارس و جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی اشاره کرد.

کتاب شیراز شامل داستان‌هایی از نویسندگان مختلف است که همه در مکان با هم مشترک‌اند؛ تمام این داستان‌ها در شهر شیراز اتفاق می‌افتد. کشاورز در مقدمه این کتاب عنوان کرده که گاهی یک شهر در ادبیات برجسته می‌شود. او نیویورک را مثال زده و گفته نویسندگان بی‌شماری نیویورک را به‌عنوان مکان داستان‌هایشان انتخاب کرده و هر کدام توصیف متفاوتی از این شهر ارائه کرده‌اند.

به زعم او، شیراز نیز چنین ویژگی شگفت‌آوری دارد. شیراز هر انسانی را مسحور خود می‌کند. امروز شیراز شهری اصیل است که مدرنیزه نتوانسته جوهره درونی‌اش را از بین ببرد. شیراز همچنان همان شهر تاریخی با مردمی دل‌نشین و مهربان است. این شهر با عنوان شهر ادب و هنر شناخته می‌شود. شاعران درخشان بسیاری در این شهر پرورش یافته‌اند. شیراز در قلب هر ایرانی جایگاه خاصی دارد و اصلاً عجیب نیست که در ادبیات نیز به‌کرات به آن اشاره شده باشد.

داستان‌های کتاب شیراز را نویسندگان چیره‌دستی در بازه حدودی یک قرن نوشته‌اند. نویسندگان هر کدام دیدگاه‌های خاص خود را دارند و شیراز را از دید خودشان توصیف کرده‌اند و داستان‌های جذابی در این شهر رقم زده‌اند.

عناوین داستان‌های منتشر شده در این کتاب از این قرار است:

«در بازار وکیل» سیمین دانشور، «تخت ابونصر» صادق هدایت، «کفتر باز» صادق چوبک، «لولی سرمست» رسول پرویزی، «دهان دوخته» ابوتراب خسروی، «کوه برفی» امین فقیری، «گلک» ابوالقاسم فقیری، «عدلو» صمد طاهری، «شاپریون» محمد کشاورز، «لیمو» سیروس رومی، «مرگامرگ» احمد آرام، «نرمی دل سنگ‌ها» محمد طلوعی، «اتوبوس شب‌رو» علی اکبر سلیمان پور، «کابوس کلانتری چهار» احمد اکبرپور، «سیل یعنی نگاه» فرهاد حسن زاده، «پاتوق داش آکل» اکبر صحرایی، «محکوم» طیبه گوهری، «محله‌های نارس» ندا کاووسی‌فر، «قدمی مانده به آخر دنیا» مهدی جعفری، «عکس بزرگ نشانه نزدن است» بابک طیبی، «کوه‌پیمایی دِراک» فاطمه‌مهر خان‌سالار، «واید اسکرین» احسان عبدی‌پور، «بیست و نه آگوست» محمدهادی پورابراهیم، «شطرنج» قاسم شکری، «سرخ‌ها» حسین مقدس، «نقش باز» حسین دهقان، «تدهین» میترا معینی، «شعر تلخ» محتبی فیلی، «سنگ‌سیاه» نغمه کرم‌نژاد، «خواب خانه» پیمان برومند و «از پله‌ها نه!» سندی مؤمنی.