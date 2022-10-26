رویکرد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صیانت و پیشگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصدق در بازدید از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‏ قضائیه و دیدار با رئیس، معاونان و مدیران ستادی این مرکز گفت: اتاق فکر دشمن به طور لحظه‌‏ای در حال رصد کردن وضعیت کشور ماست و روزانه برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی تلاش و هزینه می‌کند و خیال می‌کنند زمینه مناسبی برای تأثیرگذاری فراهم شده است و در جریان اغتشاشات به خوبی این امر مشهود است که به اذن خداوند متعال و در سایه رهبری موفق نخواهند شد.

معاون اول قوه ‏قضاییه خاطرنشان‬ کرد: تلاش و مجاهدت کارکنان و مدیران حفاظت و اطلاعات در ماجرای این اغتشاشات در برقراری نظم و امنیت و آرامش قابل ستایش است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در حکم انتصابی رئیس قوه قضائیه و سخنرانی هفتم تیرماه سال جاری مطالبی گفت که وظیفه ماست که با برنامه‌ریزی مناسب آن‌ها را اجرا کنیم. ما برنامه جدی برای اجرای کامل و دقیق سند تحول داریم و کارهای خوبی با همکاری معاونت راهبردی قوه ‏قضاییه در حال انجام است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: ما یک قرارگاه عملیاتی برای اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم معظم رهبری ایجاد کرده ایم و هدف ما این است که فرامین رهبر انقلاب در رابطه با قوه ‏قضاییه به موقع و کامل اجرا شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: از جمله خواسته‌های مقام معظم رهبری مبارزه با فساد در داخل و خارج قوه قضائیه، در هم شکستن ساختارهای فسادزا و مقابله با عوامل شایعه پراکن از جمله این مطالبات مقام معظم رهبری است و سهم حفاظت و اطلاعات قوه ‏قضاییه در این حوزه بسیار مهم و مشهود است.

وی با‬ بیان‬ اینکه‬ گزارش‌های حفاظت و اطلاعات بایستی مستند و غیرقابل خدشه باشد، ‬گفت: امروز رویکرد حفاظت و اطلاعات به جای مچ‏گیری تبدیل به صیانت و پیشگیری و مقابله قاطع با فساد شده است که جای افتخار دارد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: اگر چه با نقطه مطلوب فاصله داریم اما امروز وضعیت قوه ‏قضاییه قابل قبول است و با توجه به این وضعیت، انتظار جامعه از قوه قضائیه نیز زیاد است و حفاظت و اطلاعات می‌تواند نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف قوه‌قضاییه داشته باشد و افتخار آفرینی کند.

معاون‬ اول‬ قوه قضائیه اظهار کرد: برخی از مدیران حفاظت و اطلاعات قوه ‏قضاییه را نزدیک می‌شناسم و به حال آن‌ها غبطه می‌خورم و می‌دانم با چه اخلاص و مجاهدتی کار می‌کنند و مایه افتخار دستگاه قضائی هستند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ‏قضاییه در این نشست گفت: در دوران جدید ریاست قوه ‏قضاییه، زمینه خوبی برای اجرای اهداف تحولی، تعالی قوه‏ قضائیه و تحقق اهداف مدنظر رهبر معظم انقلاب فراهم شده است.

وی افزود: قوه‏ قضائیه در دوران کرونا لحظه‏‌ای تعطیل نشد و همواره به مردم خدمت رسانی می‌کرد و بعد از نظام بهداشت و درمان، بیشترین آمار متوفیان و مبتلایان به کرونا در میان کارکنان دستگاهی قضائی بود که با فداکاری، خدمت رسانی کردند.

حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی گفت: مجموعه همکاران ما در بخش‌های مختلف با اخلاص تلاش می‌کنند با مردم و مراجعان برخورد کریمانه داشته باشند و با قدرت تمام تلاش می‌کنیم که یأس از دستگاه قضائی بر مردم حاکم نشود.