خسارت به ۵ هزار هکتار از باغات جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شعبانی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات منطقه ویژه اقتصادی شهرستان جهرم، گفت: کشاورزان جهرمی سالانه ۴۳۰ هزار تن مرکبات را در ۱۶ هزار هکتار زمین و همچنین سالانه ۴۷ هزار تن انواع خرما را در ۵۸۰۰ هکتار تولید می‌کنند.

وی افزود: ۴۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۴۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در حوزه مشغول به کار و امرار معاش هستند.

نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم گفت: اما با توجه به تغییرات آب و هوایی و بارش‌های کم چند سال اخیر و آفت‌های مختلف بیش از هزار میلیارد تومان در سطحی معادل ۵ هزار هکتار، خسارت به کشاورزان وارد شده که آینده کشاورزی در شهرستان جهرم را با مخاطره روبرو کرده است.

شعبانی بیان داشت: برای عبور از این بحران و چالش‌های جدی پیش رو چاره‌ای جز ایجاد زیر ساخت‌های صنعتی وجود ندارد.

فرماندار ویژه جهرم با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی جهرم برای گذر از این بحران و چالش‌ها، ظرفیت مناسبی را فراهم آورده است، تاکید کرد: اما برخی جذابیت سرمایه گذاری از بین رفته است که درخواست داریم استاندار این موضوع را در هیئت دولت مطرح و راه حلی برای برون رفت این مشکل پیش بینی شود.