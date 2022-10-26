به گزارش خبرنگار مهر، از امروز ۴ دستگاه تولید شرکت‌های دانش بنیان در مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال احمر برای درمان و توانبخشی افراد نیازمند آغاز به کار خواهد کرد.

در مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر ۱۲ خدمت توانبخشی اعم از کاردرمانی، گفتاردرمانی، توانبخشی، بیماری‌های مغز و اعصاب و پروتز انجام می‌شود.

بسطامی مسئول توانبخشی جمعیت هلال احمر با بیان اینکه پس از بررسی و آزمایش‌های اولیه، مددجو به بخش‌های مختلف این مرکز ارجاع داده می‌شود؛ گفت: در این مرکز خدمات ویژه توانبخشی به بیماران خارجی نیز انجام می‌شود. بیماران و مددجویانی از کشورهایی همچون عراق، امارات متحده عربی، قطر و عمان به منظور دریافت خدمات توانبخشی به کشورمان مراجعه می‌کنند.

جمعیت هلال احمر برای ارائه خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا مدتی است با شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تهیه تجهیزات توانبخشی همکاری می‌کند. یکی از این شرکت‌های دانش بنیان، شرکتی است که دستگاهی ساخته است که مبتنی بر انقباضات عضلانی و نیرو سنجی عمل می‌کند. یا دستگاهی که امکان تحرک اندام فلج شده را آسان‌تر می‌کند.

هلال احمر در حال حاضر با ۸ شرکت دانش بنیان برای تولید تجهیزات توانبخشی کارآمد قرارداد دارد.

پریسا رشیدزاده رئیس اداره تحقیق و توسعه تجهیزات جمعیت هلال احمر در خصوص هدف گذاری جمعیت هلال احمر و تمرکز بر ارائه خدمات؛ گفت: با توجه به آسیب‌هایی که بیشتر به مراجعه می‌شود؛ نظیر آسیب‌های نخاعی، سکته مغزی و قطع عضو داشتیم توانستیم بالغ‌بر ۴۰ درصد نیازهای خود را با حمایت مالی شرکت‌ها پوشش دهیم.