هزینه در حوزه ورزش سرمایه گذاری برای سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد آوایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه آئین انعقاد تفاهم‌نامه احداث ۲۰ زمین چمن مصنوعی در شهرستان دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و جلسه با رئیس بنیاد مستضعفان مجوز احداث ۲۰ زمین چمن مصنوعی در نقاط مختلف شهرستان دزفول اخذ و امروز تفاهم‌نامه این امر امضا شد.

وی با قدردانی از تلاش و پیگیری «خادمعلی تهذیبی» رئیس اداره ورزش و جوانان دزفول در راستای اجرای این تفاهم نامه، افزود: تلاش شده تا این زمین چمن‌ها در مناطق محروم احداث شوند چرا که هرچه محرومیت بیشتر باشد وظیفه ما سنگین‌تر است.

نماینده مردم دزفول در مجلس، ورزش را موتور محرکه جامعه دانست و گفت: دو مقوله ورزش و جوانان به هم پیوسته هستند و ما باید تلاش کنیم تا در این زمینه اتفاقات مثبت زیادی رخ دهد.

آوایی، ترغیب به ورزش و توجه به این حوزه را لازمه برخورداری از یک جامعه سالم و پرنشاط عنوان کرد و گفت: روی آوردن جوانان به ورزش مانع گرایش به اعتیاد، افسردگی، نزاع و… و به طور کلی منجر به شادابی و سلامت جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان و تمام ادارات این وزارتخانه باید به دنبال تقویت بیش از پیش زیرساخت‌های ورزش در جامعه باشند، عنوان کرد: هزینه در ورزش یک سرمایه گذاری است که سود آن به جامعه بر می‌گردد؛ لذا ما با نهایت توان در مسیر توسعه و ارتقای حوزه ورزش شهرستان دزفول تلاش خواهیم کرد و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.