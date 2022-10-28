به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که در حوزه انرژی با کمبودهایی مواجه می‌شویم و برای جبران آن اقدام به واردات می‌کنیم. تاکنون تنها واردات «آب» نداشته‌ایم در حالی که چند سالی است که با بحران آب هم دست و پنجه نرم می‌کنیم. اکنون این سوال وجود دارد آیا ممکن است در سال جاری برای تأمین آب شرب واردات آب داشته باشیم؟ امکان جیره بندی آب چقدر است؟

فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب در پاسخ به این سوال به خبرگزاری مهر می‌گوید: در حال حاضر واردات آب و جیره بندی آب در دستور کار قرار نداشته و با توجه به برنامه‌ریزی‌های موجود مبنی بر تغذیه مجدد مخازن آب و برش باران در پاییز و زمستان قطعاً به سمت جیره بندی نخواهیم رفت، مگر آنکه پیش بینی‌های انجام شده تحقق پیدا نکند و در شرایطی قرار بگیریم که مقدار محدودی آب برای مدت زمان طولانی باید مدیریت شود و در این شرایط امکان جیره بندی آب وجود دارد. اما در حال حاضر چنین برنامه‌ای وجود ندارد و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام گرفته که با وضعیت موجود تأمین آب اتفاق می‌افتد.

سخنگوی صنعت آب در خاتمه با اشاره به اینکه در شرایط نامناسب آبی قرار داریم و مردم باید مدیریت مصرف داشته باشند در این زمینه توضیح داد: از نظر شاخص تنش‌های آبی کل کشور در شرایط تنش آبی قرار دارد ولی از نظر آب شرب به گونه‌ای پیش بینی کرده‌ایم که جیره بندی و قطعی آب وجود نداشته باشد. ولی کل کشور باید مدیریت مصرف را جدی بگیرند زیرا از لحاظ علمی در شرایط بسیار نامناسب آبی قرار داریم.