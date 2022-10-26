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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۳۰

وزیر آموزش و پرورش:

تلاش می‌کنند مدارس کشور یا دانشگاه‌های برجسته را تعطیل کنند

تلاش می‌کنند مدارس کشور یا دانشگاه‌های برجسته را تعطیل کنند

وزیر آموزش و پرورش گفت: برخی تلاش می‌کنند مدارس کشور یا دانشگاه‌های برجسته را تعطیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر آئین رونمایی است راهنمای عملی آموزش ترکیبی دوره ابتدایی و متوسطه عصر امروز وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در این آئین، با بیان اینکه همواره تاکید کردیم که مدارس باید فعال و باز باشند گفت: تعطیلی به هیچ عنوان نباید در مورد مدارس وجود داشته باشد. اگر زمانی برای صیانت از جان دانش آموزان تعطیلی مدرسه مطرح شد، فرهنگیان می‌توانند در شبکه‌های مجازی مانند دوران کرونا این روزها را هم سپری کنند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ما اصرار زیادی برای حضور شدن مدارس داشتیم اما از ظرفیت‌های فضای مجازی برای آموزش به خوبی آگاه هستیم. ۶۰ درصد مطالب در اموزش مجازی در مقایسه با آموزش حضوری مؤثر واقع می‌شود.

نوری با بیان اینکه ما برای آموزش مجازی مواجهه آزمایشی نداشتیم و به صورت جدی با آموزش مجازی و پس از آن با آموزش ترکیبی مواجه شدیم؛ گفت: ما به عنوان مکمل باید از ابزار دیجیتال استفاده کنیم. آموزشگاه مجازی که در شاد وجود دارد و سفرهای مجازی از ظرفیت‌هایی است که می‌توان به کمک آن یادگیری را عمیق‌تر کرد تا میزان مطالبی که در ذهن دانش آموزان رسوب می‌شود افزایش یابد.‌

وی با اشاره به افتتاح مدرسه تلویزیونی گفت: رویکرد مدرسه تلویزیونی رویکردی تعاملی است. یک شبکه ایجاد کردیم که هیچ جای دنیا به چنین گستردگی وجود ندارد.

نوری ابراز امیدواری کرد نظام آموزشی کشورمان بتواند در زیست بوم جدید آموزشی عرضه اندام کند. برخی تلاش می‌کنند مدارس کشور یا دانشگاه‌های برجسته را تعطیل کنند.

کد مطلب 5617784
علی قدمی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 0
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      خدا وکیلی بخواید موقعه ی امتحانات به این هتاکها و فوش دهنده‌ ها مماشات کنید ظلم کردید به کسای که نشستن و درس خواندن.
    • IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 1
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      امروز برای اولین بار دعواهای شدید بین یگان ویژه و اغتشاشان گران را دیدم چند نکته مهم اول اینکه دسته اول که 20 نفر یا کمتر هستن بحثی را مطرح می کنند و اسباب شلوغی را سپس متواری میشن و مردم کنجکاو و بعضا دلخور می مانند با یگان ویژه تا 3ساعت کتک کاری نکته دوم بسیاری از این افراد حلقه دوم در ضرب و شتم ه

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