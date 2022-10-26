واگذاری پُست به افراد فاقد صلاحیت خیانت به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن قرائتی جلسه ستاد اقامه نماز استان اظهار داشت: گاهی به‌سوی شرق، گاهی غرب و گاهی به هر دو سو می‌رویم اما موضوع اصلی یعنی قرآن را جدی نگرفته‌ایم، شب قدر در همه مساجد شهر ندای الغوث بلند است اما در هیچ مسجدی قرآن تلاوت و تفسیر نمی‌شود، درحالی‌که خداوند در قرآن فرمودند که منزلت شب قدر به دلیل نزول قرآن است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم، ادامه داد: بر اساس سفارش پیامبر (ص) قرآن و عترت جدایی ناپذیر هستند. در ایام عزاداری محرم بیش از چهار هزار مراسم عزاداری در اصفهان برگزار می‌شود اما حتی یک جلسه تلاوت و تفسیر قرآن وجود ندارد، به تعداد مراسم عزاداری باید جلسات تفسیر قرآن وجود داشته باشد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور پاسخگویی به شبهاتی که در جامعه مطرح می‌شود را ضروری دانست و گفت: در برخی موارد برگزاری جلسات ملاقات خصوصی با افراد بسیار راهگشا است چون گفتگوی موردی اثرگذار است. ممکن است ائمه جمعه به دلیل مشغله کاری نتوانند ملاقات مردمی را انجام دهند اما می‌توانند وظایفی مانند عیادت از جوانان بیمار شهر را به طلبه‌های جوان‌تر بسپارند.

حجت‌الاسلام قرائتی با تأکید بر اینکه در جاهایی که کوتاه آمدیم باید عذرخواهی و جبران کنیم، افزود: بیش از چهار هزار روحانی در دانشگاه‌ها حضور دارند که در صورت توجیه می‌توانند به بسیاری از سوالات دانشجویان پاسخ دهند، دریافت پست و مسئولیت مهم است اما خوشحال نباشید زیرا معلوم نیست عملکرد شما چیست و قرآن می‌فرماید مؤمن کسی است که خوب کار کند اما دلواپس هم باشد.

وی افزایش شمار افراد را برای جامعه اسلامی افتخار دانست و گفت: عدد کم ناله و عدد زیاد افتخار دارد، امروز با مشکلات اعتقادی روبه‌رو هستیم و درصورتی‌که وقت خود را صرف دانشگاه‌های فرهنگیان کنید، اثرات آن در تربیت میلیون‌ها نفر از نسل‌های آینده مشخص می‌شود.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر اینکه کارهای برخی از مسئولان مشکل‌ساز شده است، گفت: در دیدار اخیر با رئیس قوه قضائیه پرسیدم در برابر خبرهایی که از اختلاس منتشر می‌شود، چه اقدامی انجام شده است، در جامعه بایستی روشنگری شود.

وی با اشاره به بی‌توجهی برخی مسئولان به استعدادهای نسل جوان، افزود: ده‌ها هزار جوان با تحصیلات عالی داریم که دست‌پرورده علمای بزرگی مانند آیت‌الله مهدوی‌کنی، موسوی‌اردبیلی و دیگران هستند اما برخی افراد در جامعه با شبهه‌های فراوانی روبه‌رو هستند، باید بپذیریم که در برخی موارد مقصر هستیم و کوتاه آمده‌ایم.

حجت‌الاسلام قرائتی واگذاری پست به افراد بدون صلاحیت را خیانت به مردم خواند و گفت: در روایات آمده است که اگر فردی مسئولیتی به فردی بسپارد با آگاهی از اینکه فرد افضل نیز برای تصدی این پست وجود دارد، به خدا و رسول و مؤمنان خیانت کرده است، باید بدانیم که اگر تقوا داشته باشیم به بن‌بست نمی‌رسیم یعنی اگر به‌فرمان خدا توجه کنیم، گره‌ها را برای ما باز می‌کند.

وی با انتقاد از بی‌توجهی به نماز تصریح کرد: امروز که فرزندان ما در آشوب‌ها گرفتار هستند باید چه خوراکی به آن‌ها داد، قرآن می‌فرماید پیامبری برانگیخته نشد مگر اینکه او را مسخره کردند در شرایط کنونی توجیه حماقت و تضعیف جنایت است، انقلاب اسلامی با خون ۳۰۰ هزار شهید ساخته شده است، بنابراین نمی‌توان به‌سادگی از آن دست برداشت.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: درجایی که آگاهی کافی نداریم باید اقرار کنیم که این کار را بلد نیستیم و آن را به فردی که بهتر از ما است واگذار کنیم، گاهی نیز باید کاری تعطیل شود تا فرصت داشته باشیم به کارهای دیگر بپردازیم.