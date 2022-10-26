به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه که روز چهارشنبه در پایگاه خبری دانشگاه اصفهان منتشر شد، آمده است: در هفته‌های گذشته و در پی ناآرامی‌های ناشی از فضاسازی معاندین و موج سواری عده‌ای سوءاستفاده‌گر از وضع پیش آمده، شاهد هنجارشکنی‌های گسترده‌ای در سطح جامعه بودیم.

پس از ناکامی جریانات آشوب‌ساز در سطح شهر، این‌بار توجه و تمرکز آن‌ها در ایجاد آشوب و هنجارشکنی، معطوف به دانشگاه‌ها شده است. همانطور که در وقایع سطح شهر، معاندین با ایجاد تخریب و آشوب، مخل نظم و امنیت جانی و روانی جامعه گردیدند، در دانشگاه هم، عده‌ای دانشجونما ضمن هنجارشکنی، تخریب و فحاشی، باعث سلب امنیت و آرامش سایر دانشجویان شده‌اند.

دانشگاه محلی برای کسب علم و فضیلت، بیان اندیشه‌ها و شکل گرفتن گفت‌وگوی نخبگانی است و اعتراض دانشجو نیز می‌بایست در چارچوب قوانین و با رعایت ادب و حرمت دانشگاه باشد.

کسانی که از حقوق و آزادی حرف می‌زنند، براساس کدام حق و قانون فضای علمی و فرهنگی دانشگاه را با انجام اعمال حرمت‌شکنانه و منافی اخلاق، بر هم زده و به سمت بی نظمی و آشوب می‌کشند و به حقوق دانشجویانی که خواستار تحصیل و آرامش در محیط دانشگاه هستند، تعرض می‌کنند؟

چگونه کسانی که خود را دانشجو و مدافع آزادی می‌دانند، اینگونه زبان به فحاشی و بی‌احترامی به سایرین می‌گشایند؟ حتی اگر قوانین دانشگاه را هم کنار بگذاریم، آیا حداقل شرط دموکراسی و آزادی‌خواهی مورد ادعای معترضین، احترام به خواست اکثریت دانشجویانی نیست که برای تحصیل علم به دانشگاه آمده‌اند؟ با کدام قاعده‌ای می‌توان پذیرفت در دانشگاهی با قریب بیست هزار دانشجو و هیئت علمی، تعدادی محدود برای کل دانشگاه و دانشجویان تصمیم بگیرند؟ روزی برگزاری کلاس‌ها را تحریم کنند و روزی دیگر تصمیم بگیرند اقدام به بی‌هنجاری و بی نظمی در سالن پذیرایی "اختران بی نشان" که مزین به نام مبارک شهدای عزیز است، بکنند؟ این تحمیل نظر اقلیت بر اکثریت و شکستن مکرر حریم قانون، اگر استبداد و دیکتاتوری نیست، چیست؟!

در این فضای ناآرام، عموم دانشجویان از اساتید و مسئولین دانشگاه توقع دارند براساس قانون و با جدیت با حرمت‌شکنان برخورد نمایند تا حریم مقدس دانشگاه حفظ شود ولی متأسفانه تا امروز اساتید و مسئولین که در امور آموزشیِ کلاس‌هایشان صحبت از اجرای قانون می‌کنند و در سخنان و بیانیه‌هایشان از اصل اعتراض حمایت کرده و آن را مطابق قانون می‌دانند، در رابطه با این حرکات غیرقانونی و غیر اخلاقی به صورت منفعلانه عمل کرده و حتی کوچک‌ترین واکنشی نشان نداده‌اند که همین هم باعث به وجود آمدن چنین فضایی در دانشگاه شده است؛ نمی‌شود در امور آموزشی صحبت از قانون کرد لکن در امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با سکوت و عدم واکنش از بی‌قانونی حمایت کرد.

فحاشی‌، حمله به دیگر دانشجویان و عدم رعایت شئونات در دانشگاه مخالف قانون و آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی است و کسانی که این اقدامات را انجام داده‌اند، باید بهای اقدامات خود را بپردازند، مخصوصاً آنکه این رفتارها به صورت عمومی انجام شده است.

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه اصفهان جهت حفظ حرمت دانشگاه و صیانت از فضای علمی و آموزشی آن در چارچوب قوانین انضباطی و با جدیت تمام ضمن محکوم کردن این حرمت‌شکنی‌ها، از تمامی اساتید و مسئولان دانشگاه درخواست دارند، با توجه به اینکه دانشجویان، خواهان یک فضای آرام برای تحصیل هستند، در چارچوب قوانین دانشگاه با برهم زنندگان نظم و آرامش دانشجویان برخورد سخت و جدی کنند.

همچنین به نمایندگی از دانشجویان دغدغه‌مند اعلام می‌داریم در صورت عدم برخورد مسئولان دانشگاه با هنجارشکنان، خود صحنه را مدیریت خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت عده‌ای قلیل به حرمت‌شکنی، قانون‌گریزی و سلب آرامش دانشگاه و دانشجویان ادامه دهند.