دبیرکل مجمع جهانی اهل البیت (ع) با امیرعبداللهیان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل البیت (ع) با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله رمضانی در این دیدار با اشاره به همکاری‌های خوب دستگاه دیپلماسی با مجمع جهانی اهل بیت (ع) در روند برگزاری هفتمین اجلاس مجمع، بر تقویت هم افزایی و همکاری میان وزارت امور خارجه و مجمع به منظور تحقق مصوبات اجلاس تاکید کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) افزود: افزایش گفتگو و تبادل نظر بین نخبگان علمی و سیاسی جهان اسلام و توجه به عقلانیت، عدالت و کرامت انسانی با الهام از زندگی ائمه اطهار علیهم السلام راهکار برون رفت از چالش‌های و بحران‌های موجود می‌باشد.

وزیر امور خارجه نیز ضمن اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد شکاف و تفرقه در میان مسلمانان بر نقش و ابتکارات مجمع جهانی اهل البیت (ع) در تبیین چهره واقعی اسلام و گفتمان صلح و عدالت اسلامی تاکید کرد.