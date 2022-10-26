مهدی طارمی در ترکیب پورتو مقابل بروژ

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا امشب در حالی آغاز می‌شود که تیم‌های حاضر این رقابت‌ها آخرین شانس خود برای بهبود جایگاه و صعود به مرحله حذفی را به کار خواهند بست.

تیم فوتبال پورتو پرتغال که با ۶ امتیاز در رتبه دوم جدول گروه B قرار دارد از ساعت ۲۰:۱۵ امروز میهمان کلوب بروژ بلژیک خواهد بود.

سرجیو کونسیسائو در حالی ترکیب پورتو را برای حفظ جایگاه این تیم انتخاب کرده است که مهدی طارمی در خط حمله این تیم قرار گرفته است.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که در هفته‌های گذشته لیگ قهرمانان اروپا نقش بسزایی داشته است امید گلزنی نماینده پرتغال برای صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شده است.

در دیگر دیدار این گروه اتلتیکو مادرید به مصاف بایر لورکوزن می‌رود که سردار آزمون دیگر مهاجم تیم ملی ایران به دلیل مصدومیت در ترکیب لورکوزن حضور ندارد.