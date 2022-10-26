تعداد شهدای حادثه تروریستی به ۱۵ نفر رسید

اسماعیل محبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه تروریستی عصر امروز در حرم شاهچراغ، گفت: تا کنون این حادثه ۱۹ مجروح و ۱۵ شهید داشته است.
در حادثه تروریستی عصر امروز در حرم مطهر شاهچراغ، نمازگزاران به رگبار بسته شدند.
فارس- معاون سیاسی استاندار فارس تعداد شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ را ۱۵ نفر اعلام کرد.
اسماعیل محبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه تروریستی عصر امروز در حرم شاهچراغ، گفت: تا کنون این حادثه ۱۹ مجروح و ۱۵ شهید داشته است.
در حادثه تروریستی عصر امروز در حرم مطهر شاهچراغ، نمازگزاران به رگبار بسته شدند.
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