تعداد شهدای حادثه تروریستی به ۱۵ نفر رسید

اسماعیل محبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه تروریستی عصر امروز در حرم شاهچراغ، گفت: تا کنون این حادثه ۱۹ مجروح و ۱۵ شهید داشته است.

در حادثه تروریستی عصر امروز در حرم مطهر شاهچراغ، نمازگزاران به رگبار بسته شدند.

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