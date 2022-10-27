پرداخت ۷۴۷ میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر پنج شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گیلان اظهار کرد: پیگیری و بررسی مشکلات با حضور مسئولین ملی منجر به تقویت روحیه فعالان صنعتی استان برای ادامه تولید و اشتغال آفرینی خواهد شد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه عزم ملی در رفع مشکلات اقتصادی کاملاً مبرهن است، افزود: بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان غیر از از منابع معمول بانکی به منظور رفع نیاز واحدهای تولیدی در قالب کارگروه به بخش تولید اختصاص یافته است که از ابتدای سال تاکنون به ۲۴۷ واحد تولیدی، تسهیلاتی بیش از ۷۴۷ میلیارد تومان از کل اعتبار تخصیصی پرداخت شده است.

وی با اشاره به عملکرد و جایگاه قانونی مصوبات کارگروه اجرای مصوبات توسط اعضا را الزامی دانست و تاکید کرد: پایش مصوبات به صورت مستمر توسط دبیر خانه کارگروه انجام می‌شود ولی برخی مصوبات با تعارض با ضوابط داخلی بیمه تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها مواجه می‌شود که باعث سکون و تأخیر در اجرای مصوبات می‌شود.

رئیس سازمان صمت گیلان ضمن اثربخش خواندن سفرهای میدانی مدیران ملی اقتصادی به استان گفت: برخی از چالش‌های بخش صنعت از ید اختیار استان خارج است و نیازمند ورود مدیران ملی جهت رفع مشکلات صنعتگران در سطح کلان کشوری است.