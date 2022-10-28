تردد روان در محورهای شمالی گزارش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ترافیکی، در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) تردد روان گزارش شده و محور چالوس دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات است.

همچنین، محورهای هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. بر اساس آخرین داده‌های ترافیکی همچنین، بارش باران در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران گزارش شده است.

محور ریگان – ایرانشهر دارای انسداد شریانی و محور لاسم – ارجمند دارای انسداد فصلی است.