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۶ آبان ۱۴۰۱، ۹:۴۷

بر اساس آخرین داده‌های ترافیکی؛

تردد روان در محورهای شمالی گزارش شده است

تردد روان در محورهای شمالی گزارش شده است

آخرین داده‌های ترافیکی حاکی از تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ترافیکی، در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) تردد روان گزارش شده و محور چالوس دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات است.

همچنین، محورهای هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. بر اساس آخرین داده‌های ترافیکی همچنین، بارش باران در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران گزارش شده است.

محور ریگان – ایرانشهر دارای انسداد شریانی و محور لاسم – ارجمند دارای انسداد فصلی است.

کد مطلب 5618703

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