هوای روز جمعه اصفهان ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط زیست، هوای کلانشهر اصفهان در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با شاخص ۱۷۱ قرمز و در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان قرار دارد.

همچنین شاخص کیفی هوا در خیابان استانداری با میانگین ۱۲۱ و پروین با ۱۳۰ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد و ایستگاه‌های پایش هوا در خیابان رودکی و بزرگراه خرازی قطع است.

امروز وضعیت کیفیت هوا در منطقه صنعتی سجزی با میانگین شاخص ۸۰، شاهین شهر با ۶۱ و مبارکه با ۵۵ در وضعیت قابل قبول ثبت شده و ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.