سرکردگان داعش از حمایت خارجی برخوردار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری المعلومه، «عدنان الکنانی»، کارشناس امنیتی عراقی با بیان اینکه برای از بین بردن تروریسم باید قابلیت‌های نظامی و اطلاعاتی را توسعه داد، خاطرنشان کرد که فرماندهان داعش از حمایت خارجی برای تداوم عملیات جنایتکارانه خود برخوردار هستند.

الکنانی گفت: داعش محصول زمان حال نیست، بلکه بیشتر سرکرده‌های آن در سرویس‌های امنیتی نظام منحل شده بعثی کار می‌کردند و از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای انجام عملیات‌های جنایتکارانه خود کمک مالی دریافت می‌کنند.

وی افزود: نیاز فوری به توسعه تلاش‌های اطلاعاتی در مناطق مختلف، به ویژه در دیاله، الانبار و صلاح الدین وجود دارد.

وی در پایان بر ضرورت حمایت مالی و الکترونیکی سرویس‌های امنیتی برای تقویت تلاش‌های اطلاعاتی و رفع هرگونه نقص به منظور کسب اطلاعات از منابع موثق برای اجرای عملیات امنیتی تاکید کرد.

استان‌های کرکوک، صلاح‌الدین، نینوا، الانبار و دیاله طی ماه‌های گذشته شاهد حملات تروریست‌های داعش علیه نظامیان و غیرنظامیان بوده است.

گفتنی است گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ یک‌سوم خاک عراق را تصرف کرد، اما نیروهای این کشور با پشتیبانی ائتلاف بین المللی طی سال ۲۰۱۷ توانستند این مناطق را از دست گروه تروریستی مذکور آزاد کنند، اما سلول‌های خفته داعش هنوز در مناطق مختلف عراق حضور دارند.