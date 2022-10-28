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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۰

لیگ برتر کشتی آزاد؛

تیم مقاومت البرز از سد پاس ساری گذشت

تیم مقاومت البرز از سد پاس ساری گذشت

رقابت‌های هفته دوم بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) امروز در گروه B آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های هفته دوم بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) در گروه B امروز در شهر کرج بین تیم‌های مقاومت البرز و شهدای پاس ساری در حال برگزاری است.

در دیدار دور رفت که صبح امروز برگزار شد تیم مقاومت البرز با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم شهدای پاس ساری به برتری رسید. دیدار دور برگشت از ساعت ۱۶ امروز برگزار می‌شود.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است (اسامی تیم پیروز در ابتدا آمده است):

مقاومت البرز ۷ – شهدای پاس ساری ۳
۵۷ کیلوگرم: شهداد خسروی ۴ – علی مومنی ۱
۶۱ کیلوگرم: محمد نامجومطلق ۶ – یاسین رضایی ۷
۶۵ کیلوگرم: محمدرضا شاکری ۴ – پیمان نعمتی ۷
۷۰ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی ۵ – آرمین مجیدی
۷۴ کیلوگرم: حسین محمدآقایی ۱۲ – حسین عباس پور ۷
۷۹ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۸- محسن رضایی صفر
۸۶ کیلوگرم: مسعود مددی ۳ – رضا ابراهیم نژاد ۱
۹۲ کیلوگرم: علیرضا صادقی ۴ – محمدحسین میرباغبان ۳
۹۷ کیلوگرم: حسین رمضانیان ۱۱ – پوریا اوصیا ۱
۱۲۵ کیلوگرم: رضا زندی ۲ – علیرضا گرزبر ۷

کد مطلب 5618791

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