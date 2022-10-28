گفتمان ایران اسلامی در جهان حرف اول را می زند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیجان میرشکار در سخنان پیش از خطبه‌های نمازجمعه آمل با اظهار اینکه دشمنان از شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی احساس خطر کردند، افزود: این شعار فراگیر می‌شود و در برابر تمامی استکبار شرق و غرب خواهد ایستاد.

وی با اشاره به پیروزی مردم در انقلاب اسلامی، تسخیر لانه جاسوسی و شکستن ابهت آمریکا در تمام جهاد گفت: تمام تلاش استکبار این بود که با نفوذ در سیاسیون و دولتمردان نظام اسلامی شکل نگیرد اما نظام اسلامی با مترقی‌ترین قانون اساسی با محوریت ولایت فقیه شکل گرفت.

وی با عنوان اینکه آمریکا برای کنترل امنیتی و رویارویی با ملت ایران در تمام کشورهای حاشیه پایگاه نظامی ایجاد کرد، گفت: اما قدرت بازدارندگی ملت ایران به حدی رسید که امروز پایگاه‌های نظامی آمریکا منطقه ناکارآمد شدند.

سردار میرشکار با بیان اینکه گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان اول دنیا به شمار می‌رود، حادثه تروریستی و شهادت دو جوان بسیجی در آمل را تسلیت گفت و افزود: تا زمانی که شعار استکبار ستیزی ملت ایران ادامه داشته باشد، استکبار علیه کشور هجمه می‌کنند.

این یادگار دوران دفاع مقدس گفت: استکبار می‌خواهد ایران اسلامی نظیر کشورهای منطقه گاو شیرده باشد در حالی که گفتمان ایران ایران اسلامی گفتمان اول جهان است و برابر استکبار خواهیم ایستاد.

وی تصریح کرد: همه مسلمانان و پیروان امامین انقلاب تا تحقق تمدن اسلامی و ظهور حضرت حجت پشت سر نایب امام زمان (عج) برابر توطئه‌های دشمنان خواهند ایستاد.