ایران برای توسعه مناسبات با عراق آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی به نخست وزیر جدید عراق تبریک گفت و بر آمادگی ایران برای توسعه مناسبات با عراق تاکید کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای محمد شیاع سودانی

نخست وزیر محترم جمهوری عراق

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

مسئولیت خطیر نخست وزیری و تشکیل دولت عراق با رأی اعتماد مجلس نمایندگان به وزرای پیشنهادی را به جنابعالی تبریک می گویم.

جمهوری اسلامی ایران همواره از فرایند سیاسی عراق مبتنی بر رأی مردم حمایت نموده و در جهت بسط مناسبات برادرانه با عراق از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

امید است روابط برادرانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در دوره نخست وزیری جنابعالی فراتر از روابط رسمی، مبتنی بر عمق تمدنی، فرهنگی و مردمی در تمامی ابعاد تحکیم و توسعه یابد. جمهوری اسلامی ایران مانند گذشته بر عزم خود جهت تحکیم، تعمیق و توسعه همکاری‌های فیمابین تاکید می‌نماید و برای توسعه این مناسبات آمادگی کامل دارد. وجود عراق آباد، مستقل و قوی با ایفای نفش مثبت و سازنده می‌تواند در تحقق امنیت منطقه مؤثر واقع گردد.

اینجانب ضمن آرزوی موفقیت برای دولت جدید در جهت رشد و شکوفایی عراق، امیدوارم روابط تهران و بغداد بیش از پیش گسترش و تعمیق یابد.

سلامتی و بهروزی شما و دولت و ملت عراق را از خداوند متعال خواستارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران