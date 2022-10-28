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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۱۷

با اشاره به تقویت روابط عربی -صهیونیستی؛

مقام ارشد کاخ سفید: هدف نهایی، برنامه موشک های بالستیک ایران است

مقام ارشد کاخ سفید: هدف نهایی، برنامه موشک های بالستیک ایران است

هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید اذعان کرد که هدف نهایی گسترش روابط نظامی واشنگتن با برخی کشورهای عربی منطقه و تل آویو، برنامه موشکی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در سخنانی به روابط آمریکا و عربستان و ارتباط آن با مواضع واشنگتن در حمایت از تقویت روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه با منظور مقابله با ایران پرداخت.

«جان کربی» امروز جمعه در پاسخ به سوال خبرنگار المیادین درباره انعکاس روابط عربستان و آمریکا بر سامانه مشترک پدافند هوایی که واشنگتن برای ادغام توانمندی‌های تل آویو و کشورهای حاشیه خلیج فارس با ادعای مقابله با تهدیدات ایران در پی ایجاد آن است، گفت: سامانه مشترک پدافند هوایی هدفی است که ما به دنبال آن هستیم و قبلاً در جریان سفر رئیس جمهور جو بایدن به منطقه در ژوئیه گذشته آن را مطرح کردیم، اما این موضوع پیچیده‌ای است و با فشار دادن یک دکمه نمی‌توان آن را فعال کرد.

کربی اذعان کرد: هدف نهایی، برنامه موشکی بالستیک ایران و مقابله با توسعه مستمر توانمندی‌های آن است. در حال حاضر ما نگرانی‌هایی داریم که ایرانی‌ها قصد دارند موشک‌های زمین به زمین را برای استفاده در اوکراین در اختیار روسیه قرار دهند.

این مقام آمریکایی همچنین اظهار داشت: شکل گیری سامانه مشترک پدافند هوایی به دلیل اهدافش برای یکپارچه‌سازی توانمندی‌های کشورهای منطقه، به ویژه اینکه همه آنها دوستان ما هستند، همچنان مد نظر ما قرار دارد. اما باید اذعان کرد که این امر مستلزم تلاش زیادی است، به ویژه اینکه ما در مورد چندین کشور مستقل صحبت می‌کنیم که حق دارند با الحاق به این سامانه موافقت یا مخالفت کنند و دلیل اصلی ادامه گفتگوهای ما با آنها نیز همین است.

کد مطلب 5618891

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    نظرات

    • نسیم IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      ایران خودش وقتی میتونه پایگاه های نظامی شما و داعشی های ساخته شده شما رو هدف قرار بده چرا بده روسیه نیازی به دادن دیگری نیست کشوری پیشرفته ای مثل روسیه خودش ندار بی سلاح مثل اوکراین نیست که برای یک جنگ محتاج دیگر کشورها بشه . این سلاح ها ویژه برای خود شما پایگاه های شما وداعشی های پرورش داده شماست
    • US ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      انشالله که رژیم تدبیری می اندیشه به کوری چشم دشمنان ایران همچی دوباره به روزای خوب بر میگرده ملت با اعتماد به رژیم پر قدرت تر از قبل با مشتی پولادین بر دهان آمریکا و اسرائیل و عربستان به راه خودش ادامه میده.. سرفرازی ایران پاینده ایران
    • IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      گذشت دوران مذاکره، الان دوره موشک است و پهپاد...بترسید از قدرت ایران عزیز، به یاری خدا مثل همیشه شکست می خورید.
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
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      شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
    • کیا GB ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
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      (نگرانی‌هایی داریم که ایرانی‌ها قصد دارند موشک‌های زمین به زمین را برای استفاده در اوکراین در اختیار روسیه قرار دهند.). نگران این باشید که کل زرادخانه اروپا و آمریکا برای اوکراین خالی شده و روسیه بدون کمک کشوری همچنان خاک اوکراین را در اختیار و ناتو شکست خورده است.

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